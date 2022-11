Sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh

(PLO)- Tại Việt Nam, tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 14,7 trên 1.000 trẻ năm 2015 xuống còn 13,6 năm 2021, nhiều trẻ sinh non được cứu sống, lớn lên khỏe mạnh.

Sáng 17-11, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Bệnh viện Từ Dũ tổ chức chương trình Ngày thế giới vì trẻ sinh non.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới vì trẻ sinh non 17-11”, đồng thời tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của cán bộ y tế trong chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, nhẹ cân.

Theo TS-BS Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, thống kê cho thấy tỉ lệ trẻ sinh non, nhẹ cân chiếm khoảng 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh. Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh chiếm khoảng 60% số tử vong trẻ em dưới 1 tuổi.

Nguyên nhân của tình trạng này là do trẻ sinh non thấp cân, ngạt, chấn thương trong khi đẻ, dị tật và các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó nguyên nhân do sinh non, nhẹ cân chiếm tới 25%.

TS-BS Trần Đăng Khoa nhận định, với những ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại, Việt Nam đã có thể cứu sống và nuôi dưỡng các trẻ sơ sinh rất thiếu tháng, có bé nặng chỉ 500 g.

Chị Đỗ Thị Ánh Ngân (35 tuổi) cho biết chị sinh bé gái thứ hai khi bé mới chỉ có 27 tuần. Dù đã chuẩn bị tâm lý, song gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn và lúng túng vì không ngờ cháu bé lại sinh non tháng như vậy.

"Lần đầu bế con tôi rất sợ, thậm chí không dám vì cháu quá nhỏ. Hai mẹ con nằm viện gần 2 tháng mới được về nhà. Nhờ áp dụng phương pháp Kangaroo trộm vía bé lanh lợi và phát triển khỏe mạnh, tôi rất vui" - chị Ngân chia sẻ.

Những nguyên nhân khiến trẻ sinh noncó thể phòng tránh được bằng các biện pháp như khám thai định kỳ để phát hiện các nguy cơ, sử dụng tốt chế độ dinh dưỡng, luyện tập cho phụ nữ có thai, chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo… TS-BS TRẦN ĐĂNG KHOA, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em

TÚ NGÂN