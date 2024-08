Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch sởi 29/08/2024 11:35

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị năm học 2024-2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non.

Sở GD&ĐT đề nghị các trường thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch sởi trong bối cảnh hiện nay. Trong ảnh: Bữa ăn bán trú của các bé Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Trước bối cảnh số ca sởi ở TP.HCM tăng nhanh và đã có ba trẻ tử vong do sởi, TP.HCM chính thức công bố dịch sởi trên toàn TP.

Để chuẩn bị công tác đón trẻ vào đầu năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT đề nghị trường mầm non trực thuộc, phòng GD&ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn sức khoẻ cho trẻ, thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch sởi.

Ngoài phòng dịch sởi, các trường cần phải chú ý đến các dịch bệnh khác như bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng... trong giai đoạn hiện nay.

Trường học thông báo niêm yết danh sách nhóm, lớp; cập nhật đầy đủ thông tin của trẻ để liên lạc khi cần thiết, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp, sắp xếp thiết kế các đồ dùng đồ chơi theo lứa tuổi đảm bảo đủ để trẻ có môi trường hoạt động đầu năm.

Các cơ sở giáo dục tổ chức Ngày hội “Bé vui đến trường” ngày 5-9-2024 với hình thức đa dạng, phong phú phù hợp từng đơn vị; chú trọng tận dụng các không gian để bố trí các hoạt động, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho trẻ. Tuỳ từng đơn vị, có thể tổ chức cho trẻ ăn bán trú.

Đối với trẻ mẫu giáo, tổ chức các hoạt động vận động, trò chơi dân gian, vận động liên hoàn, khu vực phát triển kỹ năng thẩm mỹ cho trẻ, khu vực xem phim, kể chuyện, hình ảnh tư liệu và hoạt động của nhà trường.

Đối với trẻ nhà trẻ tổ chức cho trẻ chơi tập, vận động tại lớp, hát múa cùng cô, tô màu.

Đối với trẻ mới tổ chức nhận trẻ theo từng đợt và trao đổi với cha mẹ, người chăm sóc trẻ về thời gian cho trẻ làm quen với môi trường mới, hướng dẫn các biện pháp giúp trẻ sớm thích nghi với chế độ sinh hoạt của nhà trường, có kế hoạch thông tin đến cha mẹ và người chăm sóc trẻ về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo lứa tuổi.

Trường học nhận trẻ phải đảm bảo số giáo viên trên lớp; giáo viên giới thiệu các hoạt động và chế độ sinh hoạt để cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ nắm bắt và phối hợp tốt trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trẻ được làm quen và nhận biết một số đồ dùng cá nhân, lịch sinh hoạt lớp; hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh, củng cố nề nếp và kỹ năng tự phục vụ; đảm bảo chế độ sinh hoạt trong ngày theo chương trình giáo dục mầm non.

Trường học phối hợp với địa phương đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trường học, nhất là trong khung giờ đón và trả trẻ; đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động.

Ngày 27-8, UBND TP.HCM ra quyết định công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM.

Các biện pháp phòng dịch sởi được thực hiện theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, gồm: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP, quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn. Các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác với cơ quan y tế trong 24 giờ sau khi có chẩn đoán để được quản lý và xét nghiệm theo quy định.

Đồng thời, để phòng dịch sởi, TP còn thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vaccine Sởi - Rubella không kể tiền sử tiêm chủng vaccine Sởi - Rubella trước đó cho tất cả trẻ em từ 1-5 tuổi đang sống tại TP (có thể mở rộng độ tuổi theo tình hình dịch bệnh theo đúng quy định: tổ chức thu dung, điều trị, chăm sóc, cách ly y tế và kiểm soát dịch tại cộng đồng theo đúng các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai các biện pháp, phòng dịch sởi.