Sở TN&MT TP.HCM kiến nghị bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm

03/10/2022 15:32

(PLO)- Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 4 (Noru), những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, kèm theo giông sét, gió mạnh.