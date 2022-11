Sở VH-TT TP.HCM phản hồi về phần trình diễn nhạy cảm trong đêm nhạc của SpaceSpeaker

Hôm 12-11, đêm nhạc KOSMIK live concert của nhóm SpaceSpeakers diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

Đêm nhạc tập hợp hơn 50 ca khúc của 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers và dàn khách mời, chia thành ba chương: Street (quá khứ), Space (hiện tại) và KOSMIK (tương lai).

Bên cạnh sự hào hứng, ủng hộ thì hình ảnh Binz đổ bia lên vùng ngực vũ công trong tiết mục They said cùng những phần trình diễn Nến và hoa của Rhymastic, Forget About Her của JustaTee đầy táo bạo đã dấy lên không ít tranh cãi từ khán giả.

Trước luồng dư luận trái chiều, Ban tổ chức (BTC) chương trình đã đưa ra những phản hồi.

Theo đó, đại diện của SpaceSpeakers cho biết họ đã có khuyến cáo trước khi chương trình diễn ra.

"Trước thềm sự kiện, SpaceSpeakers đã truyền thông về các quy định khi vào concert, trong đó có đề cập việc show diễn dành cho khán giả có độ tuổi từ 18 trở lên. Với những trường hợp phụ huynh dắt trẻ em theo, chưa đủ 18 tuổi thì phải tự chịu trách nhiệm quản lý trẻ. Nếu không, họ sẽ không được vào" – BTC chương trình cho hay.

Trước những thông tin của ban tổ chức chương trình, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM đã chính thức phản hồi về sự việc.

Theo đó, Sở đã nắm rõ những thông tin phản ánh của khán giả về những yếu tố phản cảm, 18+ trong chương trình KOSMIL và đã có những chỉ đạo rà soát hậu kiểm cùng với việc tìm ra hướng xử lý phù hợp.

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM chia sẻ: "Sở VH-TT TP.HCM cấp phép biểu diễn chương trình dựa trên danh mục tiết mục biểu diễn.

Việc ban tổ chức cho rằng chương trình có dán nhãn 18+ là điều khó hiểu vì theo quy định của pháp luật, không có chương trình biểu diễn dán nhãn 18+.

Vì vậy, việc Sở VH-TT TP.HCM cấp phép biểu diễn chương trình biểu diễn dán nhãn 18+ là vô lý. Sở chỉ cấp phép biểu diễn cho chương trình theo danh mục ca khúc được đăng ký".

Theo Sở VH-TT TP.HCM, quy định pháp luật về biểu diễn nghệ thuật thể hiện rõ các điều khoản cho phép và không cho phép trong hoạt động trình diễn.

Trong đó, tại điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định các nội dung cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nếu một chương trình biểu diễn mang yếu tố phản cảm thì BTC cũng như nghệ sĩ sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành.

"Hiện tại, Sở đã chỉ đạo các phòng chức năng của Sở cùng các cơ quan liên quan rà soát nội dung và sẽ đưa ra hướng xử lý sớm nhất" - NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy nói thêm.

