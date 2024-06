Sở Y tế Đắk Nông nói về việc đấu thầu thuốc còn thiếu 05/06/2024 11:05

Ngày 5-6, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2024, ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết tính trong vòng 1 năm qua, đến hết ngày 31-5, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 1.334 trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm. Trong đó, có một ca tử vong do bệnh dại, xảy ra tại huyện Đắk Mil.

Ông Huỳnh Thanh Huynh cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí. Theo ông Huynh, Thông tư 07 của Bộ Y tế đã giúp ngành không còn e ngại trong việc thực hiện đấu thầu thuốc chữa bệnh. Ảnh: VŨ LONG

Ở bảy huyện, TP Gia Nghĩa có 48 ổ dịch, riêng sốt xuất huyết cao nhất với 26 ổ dịch; có 463 ca (tăng 164 ca so với cùng kỳ năm 2023). Bệnh tay chân miệng có 164 ca (tăng 132 ca so với cùng kỳ năm 2023); bệnh lao phổi có 65 ca (tăng 15 ca so với cùng kỳ năm 2023); bệnh cúm 43 ca (tăng 4 ca so với cùng kỳ năm 2023).

Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông thông tin thêm, so với cùng kỳ năm 2023 số ca mắc bệnh truyền nhiễm giảm 892 ca. Trong đó, các bệnh truyền nhiễm có số ca mắc giảm bệnh COVID-19 giảm (657 ca), bệnh thuỷ đậu giảm (180 ca), bệnh viêm gan vi rút khác giảm (175 ca).

“Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhìn chung đã được kiểm soát; đảm bảo, hoàn thành các chỉ tiêu được giao” – ông Huỳnh Thanh Huynh cho hay.

Vẫn theo ông Huỳnh Thanh Huynh, thời gian qua Sở Y tế đã đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ngành phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai các đợt giám sát phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thường quy và nhiều đợt giám sát hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh…

Tại hội nghị, PV báo Pháp luật TP.HCM đã nêu câu hỏi: Đến nay các vật tư y tế, thuốc chữa bệnh còn thiếu không; có vướng mắc gì trong việc đấu thầu thuốc hay không?; giải pháp của Sở Y tế là gì?.

Theo ông Huỳnh Thanh Huynh, thuốc chữa bệnh không thiếu, chỉ thiếu cục bộ về vật tư y tế. Tuy nhiên, ngành y tế sẽ linh hoạt trong việc điều chuyển nơi đang có mà chưa sử dụng đến, để đưa tới địa phương đang cần, nhằm đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

“Trước đây, anh em trong ngành còn e ngại trong việc thực hiện đấu thầu thuốc chữa bệnh, do luật chưa rõ ràng. Tuy nhiên, khi có Thông tư 07 của Bộ Y tế, chúng tôi sẽ thực hiện chỉ định thầu đối với mặt hàng thuốc khan hiếm, do đấu thầu thuốc không được. Tất cả các mặt hàng khác đều phải thực hiện đấu thầu công khai” – ông Huynh nhấn mạnh.