Sóc Trăng: Bắt 2 phụ nữ giật dây chuyền trong lễ hội

(PLO)- Biết trên địa bàn TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đang diễn ra các lễ hội có nhiều người tập trung, Thủy và Nguyệt từ An Giang đến và tìm cơ hội để ra tay cướp giật tài sản.

Ngày 5-11, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay công an TP Sóc Trăng vừa bắt quả tang Nguyễn Thị Thùy (34 tuổi) và Hạ Bảo Nguyệt (19 tuổi, cùng quê quán ở tỉnh An Giang) đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, biết trên địa bàn TP phố Sóc Trăng đang diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, ngày 2-11, Thùy và Nguyệt từ An Giang đến TP Sóc Trăng lợi dụng đông người để cướp giật tài sản.

Cụ thể, khi đến Sóc Trăng, tối cùng ngày tại khu vực Liên hoan ẩm thực đường phố (diễn ra ở Công viên 30-4) cả hai phát hiện một người phụ nữ đi cùng gia đình, trên cổ có đeo sợi dây chuyền.

Thấy vậy, Thùy đã tiếp cận và giật sợi dây chuyền của người phụ nữ này rồi đưa cho Nguyệt. Tuy nhiên, hành vi của hai phụ nữ này đã bị các chiến sĩ Cảnh sát thuộc Công an TP Sóc Trăng đang trực tại khu vực này đã phát hiện và bắt quả tang.

Làm việc với lực lượng chức năng, cả hai đối tượng quanh co, khai báo không trung thực về tên tuổi, địa chỉ... Tuy nhiên, qua đấu tranh, khai thác của lực lượng công an, Thùy và Nguyệt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an, đối tượng Thùy từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản.

CHÂU ANH