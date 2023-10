Sới bạc núp bóng phòng trà, vờ 'chung độ' để mua cơm, nước

Ngày 16-10, Cơ quan Công an quận Tân Phú, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Văn Mão (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Kim Liên (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng bảy người khác về tội Đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Công an quận Tân Phú phát hiện sới bạc núp dưới vỏ bọc là một phòng trà ở số 12 Độc Lập, phường Tân Thành.

Mão và Liên đã bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Phòng trà do Liên kinh doanh nhưng luôn ế ẩm. Mão thấy vậy liền rủ gầy sòng bạc để tăng lợi nhuận. Các con bạc tới sát phạt sẽ được Liên cung cấp trà nước và đồ ăn.

Để tránh bị phát hiện, Mão không cho con bạc ăn, chia, chung tiền tại chỗ mà phát giấy ô ly để ghi điểm. Theo quy ước, một điểm là một chi tương ứng 100 ngàn đồng.

Cứ sau một canh bạc, người chơi sẽ dựa vào đó để quy đổi điểm thành tiền và dùng tài khoản ngân hàng để chung tiền cho nhau.

Sới bạc được tổ chức ở phòng trà thu hút khá đông phụ nữ tham gia. Ảnh: CA

Mão tính trước, thông báo với các con bạc rằng khi bị phát hiện thì thống nhất khai rằng đánh bài, tính điểm để “chung độ” bằng nước và cơm trưa.

Trưa 7-10, tám người đang say máu sát phạt thì Đội CSHS, Công an quận Tân Phú phối hợp với Công an phường Tân Thành ập vào khám xét.

Người cầm đầu sới bạc khai tổ chức từ khoảng tháng 9, thu hút khá nhiều người lắm tiền lắm của tới sát phạt. Ảnh: CA

Công an thu giữ hơn 136 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng dùng để đánh bạc. Mão cũng được xác định thu tiền xâu 3,2 triệu đồng.

Mão khai, con bạc muốn vào chơi phải có ít nhất từ 50 triệu đồng trong tài khoản để tránh bùng nợ. Người này cũng giao ước, trong suốt quá trình sát phạt, ai đánh thắng ăn từ 24 đến 62 chi thì phải nộp cho Mão tiền xâu một chi; từ 62 đến 124 chi thì phải nộp tiền xâu hai chi. Còn thắng từ 124 chi trở lên thì phải nộp cho chủ sòng tiền xâu ba chi.

Công an đã khởi tố tổng cộng 9 người về tội Đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Để giữ chân con bạc, Mão cùng Liên trực tiếp cùng tham gia chơi đỏ đen, ăn thua tiền cùng khách. Tổng cộng số tiền mà nhóm này đã ăn thua khoảng 152 triệu đồng.

Nhóm này khai hoạt động từ khoảng tháng 9-2023, thu hút nhiều tay chơi lắm tiền nhiều của.

Nguyễn Tân