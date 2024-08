Sử dụng 2 ô tô 7 chỗ đi cắt trộm gần 200 trái sầu riêng 31/08/2024 17:21

(PLO)- Công an bắt giữ 3 người mang ô tô 7 chỗ đi cắt trộm gần 200 trái sầu riêng mang đi bán ở huyện Di Linh.

Ngày 31-8, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Phạm Quang Khánh (38 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Ngọc Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh); Hoàng Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 người cắt trộm 199 trái sầu riêng của người dân ở huyện Lâm Hà

Theo điều tra, ngày 28-8, ba người nói trên mang theo 2 xe ô tô loại 7 chỗ đến các xã Tân Thanh, Tân Hà, Đan Phượng (huyện Lâm Hà) để cắt trộm sầu riêng của người dân.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an xã Tân Hà khám nghiệm hiện trường, điều tra và bắt giữ 3 người nói trên. Đồng thời phối hợp với Công an huyện Di Linh tạm giữ 2 xe ô tô, 1 xe mô tô, 199 trái sầu riêng.

Theo công an huyện Lâm hà, đây là vụ cắt trộm sầu riêng trong vườn nhà của người dân khá manh động, có thủ đoạn tinh vi, công khai gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan này đã nhanh chóng truy bắt, thu hồi tài sản để sớm đem lại an toàn cho người dân trong mùa vụ.