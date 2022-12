Sử dụng máy bay không người lái, camera AI quản lý an ninh ở TP Thủ Đức

(PLO)- TP Thủ Đức sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào camera, giúp lực lượng công an quản lý an ninh trật tự địa bàn.

Sáng 29-12, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra mắt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng, cho biết sau khi sáp nhập, TP Thủ Đức có diện tích 211,56 km2 ,quy mô dân số hơn 1,2 triệu người.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, việc đô thị hóa kéo theo nhiều vấn đề bất cập như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tội phạm ngày càng phức tạp. Trong khi đó, lực lượng chức năng chưa thể thường xuyên ra quân tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường.

Trước thực tế đó, UBND TP Thủ Đức cùng các đơn vị xây dựng hệ thống camera thông minh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (camera AI) tích hợp vào camera dùng trong công tác quản lý trật tự an toàn xã hội.

Ông Phùng cho hay, đây được xem là một bước ngoặt của TP Thủ Đức trong công cuộc phát triển chính quyền số, đô thị thông minh.

Với những khả năng mà camera thông minh có thể làm được như phân tích hình ảnh, nhận diện biển số xe, mô phỏng và dự đoán lộ trình di chuyển của phương tiện được kỳ vọng sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an khi thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hệ thống camera AI còn kết hợp việc sử dụng máy bay không người lái, cho phép lực lượng chức năng có thể thực hiện một số nhiệm vụ quan sát yêu cầu độ khó cao, quan sát trên diện rộng của một khu vực góp phần hỗ trợ cho các biện pháp nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, địa bàn này hiện có hơn 3.000 camera giám sát an ninh trật tự ở 34 phường. Công an TP Thủ Đức đã tích hợp về Trung tâm camera giám sát của Công an TP Thủ Đức với hơn 500 camera, trong đó có 114 camera loại quay quét thuộc Hệ thống camera giám sát của Công an TP.

Qua hệ thống camera giám sát, Công an Thủ Đức đã phát hiện, tiếp nhận xử lý tin liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; trích xuất hình ảnh phục vụ công tác điều tra, truy xét của cơ quan điều tra Công an TP Thủ Đức, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan.

Trong giai đoạn 1, Công an TP Thủ Đức đã triển khai 18 camera AI, trong đó lắp đặt mới 6 camera AI tại bốn phường; chuyển đổi 12 camera hiện hữu thành camera AI.

"Hệ thống camera AI được trang bị các tính năng hiện đại có khả năng cảnh báo, tìm kiếm biển số xe theo thời gian thật, có chức năng giám sát, phát hiện biển số và truy vết trên bản đồ số... sẽ góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, giúp các lực lượng trinh sát rút ngắn thời gian truy xét, khám phá các vụ án"- Trưởng Công an TP Thủ Đức cho hay.

Việc sử dụng máy bay không người lái vào công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm sẽ bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở những vị trí mà con người khó có thể thực hiện với các phương tiện thông thường.

Đại tá Thắng cho hay, từ việc sử dụng máy bay không người lái, Công an TP Thủ Đức đã phát hiện 6 vụ tội phạm về trật tự xã hội, ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn; tạm giữ 38 đối tượng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH TUYỀN