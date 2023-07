Sửa cống Rạch Chanh, giao thông trên Quốc lộ 62 ùn ứ

(PLO)- Giờ cao điểm và những ngày cuối tuần nhiều phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 62 chịu cảnh ùn ứ kéo dài do sửa chữa cống Rạch Chanh.

Chiều 17-7, ông Trang Tấn Tài, Giám đốc Trung tâm quản lý công trình thủy lợi Long An, cho biết tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ khu vực cống Rạch Chanh và Bắc Đông trên tuyến quốc lộ 62 (QL62) thuộc địa bàn xã Mỹ An, Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An chủ yếu vào giờ cao điểm nhưng không kéo dài.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PLO, việc ùn ứ thường xảy ra giờ cao điểm từ 16 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày. Thời điểm này, các phương tiện di chuyển trên tuyến QL62 rất đông.

Ngoài ra, vào giờ cao điểm phía dưới cống Rạch Chanh, ngay cổng cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn có một khu chợ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, các loại xe công nhân, xe máy... các phương tiện lưu thông qua đây, khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Chị Mai Thị Trúc Hà (Xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) mỗi ngày đều phải đi làm qua khu vực, cho biết kể từ khi sữa chữa, lưu thông qua cầu chỉ 1 bên người dân đã gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông qua tuyến đường này.

"Mỗi khi tan làm tôi phải mất nhiều thời gian mới được thoát được khu vực này, ngay cổng cụm công nghiệp phải chen vì khu chợ tự phát buôn bán lấn ra lộ, lên đến cống thì di chuyển một chiều quá hẹp, giờ cao điểm phải chen nhau, nhích từng mét để qua cống khi có tín hiệu giao thông của đơn vị thi công cho phép" chị Hà nói.

Nhằm đảm bảo ATGT, tránh ùn ứ giao thông kéo dài đơn vị thi công đã bố trí ba nhân viên túc trực điều tiết giao thông tại khu vực cầu 24/24.

Đồng thời, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông hai bên đầu cầu, cắm biển hướng dẫn và biển công trình đang thi công từ xa để tài xế, chủ phương tiện, người dân biết chủ động lưu thông qua cầu được thuận lợi, an toàn.

Ghi nhận của phóng viên trong hai ngày cuối tuần vừa qua (15 và 16 -7), lưu lượng xe từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây thông qua tuyến quốc lộ 62 cũng dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài, có khi ùn ứ kéo dài khoảng 2km, hướng từ Mộc Hóa đi TP. Tân An đến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương và chiều ngược lại kéo dài từ Âu tàu Rạch Chanh đến Ngã tư Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa).

Dự án sửa chữa cống Bắc Đông và cống Rạch Chanh trên tuyến QL62 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An làm chủ đầu tư, Trung tâm quản lý công trình thủy lợi chịu trách nhiệm điều hành.

Dự án được khởi công sửa chữa từ ngày 5-6 hoàn thành vào ngày 2-10 với tổng kinh phí hai cầu trên 8 tỷ đồng, Công ty TNHH XD hạ tầng Tây Nam Việt trúng thầu. Thi công các hạng: thay các gối cầu bị hư hỏng, biến dạng, khe co giãn bị hư hỏng, thảm bê tông nhựa mặt cầu, gia cường dầm, xử lý bong tróc bê tông dầm cầu, trụ cầu, mố cầu, hành lang đi bộ…

Dự án sửa chữa cống Bắc Đông và cống Rạch Chanh được Sở GTVT Long An thông báo phân luồng giao thông qua cầu trong thời gian sửa chữa. Theo đó, tạm ngừng tất cả các phương tiện lưu thông qua 1/2 cầu Bắc Đông (bên phải tuyến) hướng từ TP Tân An đi thị xã Kiến Tường (Long An, từ ngày 5-7 đến 9-8), các phương tiện chỉ lưu thông qua 1/2 cầu phía còn lại.

DƯƠNG KHÔI