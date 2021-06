Theo nội dung phản ánh, ngày 22-5, bác sĩ C. tiếp xúc với một người bệnh tại phòng khám. Đến ngày 2-6, người bệnh này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ (TP.HCM).



Do có liên quan ca bệnh COVID-19 nên 14 ngày sau (ngày 5-6), bác sĩ C. được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung tại ký túc xá ĐH Sư phạm TP.HCM. Tuy nhiên, nơi đây buộc bác sĩ C. phải cách ly đủ 21 ngày tính từ ngày vào khu cách ly.



Mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được bảo quản kỹ lưỡng. Ảnh: MINH TÂM

Dẫn chứng văn bản số 2505/SYT-NVY ngày 6-5 của Sở Y tế TP.HCM, bác sĩ C. cho rằng cơ sở cách ly tập trung buộc bác sĩ C. phải cách ly đủ 21 ngày tính từ ngày vào khu cách ly là sai quy định. Bác sĩ C. cho rằng văn bản nói trên quy định số ngày cách ly được tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh COVID-19. Do tiếp xúc lần cuối với ca bệnh vào ngày 22-5 nên bác sĩ C. chỉ phải cách ly tập trung thêm 7 ngày.



PV PLO đã chuyển phản ánh của bác sĩ C. đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và đang chờ phản hồi.

Về vấn đề này, PLO cũng có trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. Theo BS Khanh, Bộ Y tế đã có quy định thời gian cách ly đối với F1 là 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2.

Theo BS Khanh, quy định này là hợp lý bởi thời gian lần cuối F1 tiếp xúc với F0, nếu F0 lúc này mắc bệnh thì F1 chỉ cần theo dõi cho đủ 21 ngày. Nếu lúc phát hiện ra F0 mà lần cuối cùng tiếp xúc với F1 chưa hết 21 ngày thì theo quy định, chỉ áp dụng cách ly tập trung tương ứng với số ngày còn lại (chứ không phải kể từ ngày phát hiện ra F0 (ví dụ F1 tiếp xúc F0 được 10 ngày thì phát hiện F0, F1 chỉ cần cách ly tập trung thêm 11 ngày).

“Nếu như chúng ta bắt cách ly tất cả những người tiếp xúc trước đó 20 ngày rồi lại tiếp tục cách ly tiếp 21 ngày, nghĩa là cách ly tới 40 ngày hơn như vậy không đúng với hướng dẫn của Bộ”, BS Khanh lý giải.

BS Khanh cũng cảnh báo trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người dương tính trong khu cách ly mà áp dụng cách ly nhiều ngày, không phân loại thì sẽ bị quá tải khu cách ly, thêm vào đó là nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly ngày càng nhiều, tạo thêm gánh nặng cho nhân viên của khu cách ly.