Tối 5-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày tỉnh ghi nhận tổng cộng 47 ca nhiễm COVID-19.

Đáng chú ý là chuỗi lây liên quan đến bến cá Dương Lan, thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

Cụ thể, trước đó tài xế NVC (ngụ ấp Hiệp Thạnh, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, An Giang) chở cá từ xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến bến cá Dương Lan giao.

Khi đi đến chốt cầu Cồn Tiên, ông C. được test nhanh và cho kết quả dương tính với COVID-19. Ông C. được chuyển đến khu cách ly điều trị bệnh nền Trung tâm y tế huyện An Phú.

Qua điều tra dịch tễ và sàng lọc, ngành chức năng ghi nhận có 31 trường hợp là công nhân khuân vác cá tại bến Dương Lan, hai trường hợp là người nhà của công nhân bến cá và ba trường hợp lấy mẫu xét nghiệm mở rộng quanh khu vực bến Dương Lan đều dương tính với COVID-19. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.



Ảnh minh họa công nhân khuân vác tại cảng cá. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Từ ngày 15-4 đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận 485 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có ba trường hợp tái dương tính.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh An Giang tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.



Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã triển khai 11 tổ công tác tại 11 huyện thị; thành lập 223 chốt kiểm soát, trong đó có 209 chốt đường bộ và 14 chốt đường thủy; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại 45 điểm cách ly tập trung…

Cơ quan này cũng thông báo đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh để kịp thời tiếp nhận các thông tin liên quan dịch bệnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh còn thành lập Đại đội truy vết tỉnh với 94 cán bộ, chiến sĩ, 11 trung đội truy vết địa phương để thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã có mặt hầu hết trên tất cả các mặt trận chống dịch của tỉnh. Đồng thời vận động được hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân.

Dịp này, đoàn công tác đã đã trao tặng 300 triệu đồng và 2.000 kit test nhanh kháng nguyên cho lực lượng phòng chống dịch Công an tỉnh An Giang.

