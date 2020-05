Bé 18 tháng tuổi tử vong do tự lấy tinh dầu diệt muỗi uống

Tối 18-5, thông tin từ công an và UBND xã Đà Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Đà Sơn vừa xảy ra vụ việc đau lòng, bé 18 tháng tuổi tử vong do uống phải dung dịch ở đèn diệt muỗi.

Bé bị tử vong là Nguyễn Bảo Minh K. (con của vợ chồng anh Nguyễn Đẩu P.).

Gần trưa 17-5, mẹ của bé K. để con chơi trong phòng nhà rồi chuẩn bị bữa ăn trưa. Sau đó, mẹ của bé K. phát hiện bé bị co giật, kiểm tra thì nghi bé uống phải dung dịch trong đèn đuổi muỗi.

Người thân liên đưa bé K. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bé đã tử vong.

Cán bộ chính quyền xã Đà Sơn đã thăm hỏi, chia buồn, động viện gia đình bố, mẹ của cháu K.