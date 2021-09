Sáng 17-9, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết nơi đây đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân COVID-19 thứ 500.

Điều đặc biệt là bệnh nhân này bị suy hô hấp nặng (ARDS), lại béo phì (hơn 100 kg) nên được can thiệp biện pháp điều trị chuyên sâu (CRRT- lọc máu liên tục).

Trước đó, anh VHC (34 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) được đưa vô BV trong tình trạng khó thở, suy hô hấp tiến triển từ thở oxy mask sang oxy liều cao. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy anh C. dương tính với SARS-CoV-2.



Nhân viên y tế BV Nhân dân Gia Định đưa anh C. ra xe chở về nhà. Ảnh: BVCC

Theo ThS-BS Huỳnh Minh Hồng, Trưởng khoa Điều trị COVID-19 khu A2, các BS phải theo dõi sát và phát hiện anh C. không đáp ứng được thở oxy liều cao. Do đó phải can thiệp hỗ trợ hô hấp bằng đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn kết hợp lọc máu liên tục.



“Vài ngày sau, hô hấp anh C. được cải thiện dần, ngưng lọc máu liên tuc, cai máy thở. Sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp cần phải thở máy đặt nội khí quản đến nay đã hồi phục. Anh C. được xuất viện với kết quả xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2” - ThS-BS Hồng cho biết.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Điều dưỡng trưởng khoa Điều trị COVID-19 khu A2, cho biết do anh C. nặng hơn 100 kg nên cần 2-3 điều dưỡng, hộ lý chăm sóc, xoay trở. “Chăm sóc bệnh nhân bình thường đã vất vả, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 càng cực hơn vì phải mặc quần áo bảo hộ. Tuy nhiên, tất cả điều dưỡng không kêu ca và tận lực chăm sóc bệnh nhân” – chị Thảo chia sẻ.

Từ ngày 27-7, BV Nhân dân Gia Định đã triển khai giai đoạn 1 gồm 57 giường hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tuyến cuối dành điều trị các trường hợp nặng, lớn tuổi. Đến đầu tháng 8-2021, BV tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và đã bổ sung thêm 247 giường hồi sức cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nguy kịch.