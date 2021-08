Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày 29-8 tỉnh ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID- 19 trên toàn tỉnh là 1.731 ca. Trong đó, có 1.190 ca được điều trị khỏi và ra viện, 41 ca tử vong.

Bến Tre là một trong sáu địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian qua. Số ca mắc trong tỉnh có chiều hướng giảm nhưng qua xét nghiệm sàng lọc còn xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài còn cao. Ngày 29-8, UBND tỉnh ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 30-8 đến 0 giờ ngày 10-9-2021.



Test nhanh COVID-19 cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cùng ngày, báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, TP này ghi nhận thêm 35 ca nhiễm COVID-19 trong ngày và 146 ca khỏi bệnh.

Như vậy, tính từ ngày 8-7 đến nay Cần Thơ đã có 4.027 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.828 ca đã khỏi bệnh và 54 người tử vong.

Cần Thơ đã tiêm được hơn 257.000 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có gần 11.000 người đã tiêm đủ hai mũi.

Trong ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 32 ca nhiễm COVID-19 nâng số ca toàn tỉnh 1.295 ca, trong đó đã điều trị khỏi 527 trường hợp.

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, số ca nhiễm trong ngày tiếp tục giảm chỉ còn 5 ca; thêm 36 bệnh nhân xuất viện. Từ ngày 9-7 đến nay tỉnh ghi nhận tổng cộng 2.074 ca nhiễm và đã có 1.590 trường hợp khỏi bệnh.

Số ca dương tính trong ngày của tỉnh Đồng Tháp là 93 ca, thêm 97 bệnh nhân xuất viện và 3 ca tử vong. Tổng số ca dương tính cộng dồn đến nay của tỉnh này là 6.840, trong đó đã có 4.530 ca khỏi bệnh và 132 ca tử vong.

Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vào sáng cùng ngày, Đồng Tháp kiến nghị Bộ cấp cho tỉnh 500.000 liều vaccine cho đợt phân bổ kế tiếp; đồng thời hỗ trợ thiết lập Trung tâm Hồi sức cấp cứu tại tỉnh với công suất 300 giường.

Theo thống kê gần đây của ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, số ca phát hiện trong khu cách ly chiếm khoảng 37,9%, trong khu phong tỏa khoảng 31,4%, và khoảng 30,8% trong cộng đồng. Tỉnh này đang thực hiện chiến dịch xét nghiệm toàn tỉnh (lần 2), tầm soát diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tỉnh Hậu Giang, từ tối 28-8 đến sáng 29-8, tỉnh ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó, có 4 trường hợp là F1 đã cách ly tập trung, 1 trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ TP.HCM. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 447 ca (150 ca là người về từ ngoài tỉnh), điều trị khỏi 284 ca, 3 ca tử vong.

Tính đến cuối ngày 28-8, Hậu Giang đã được tiêm là 98.494 liều vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 90,33% so với số liều vaccine được phân bổ, trong đó hơn 11.000 người tiêm đủ 2 mũi.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký công văn tăng cường xét nghiệm, tầm soát COVID-19 tất cả các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trước ngày 3-9. Đồng Thời tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch tổc chức cách ly y tế tập trung tại cơ sở cho thuê lưu trú trong phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, có 12 cơ sở lưu trú đăng ký cho thuê lưu trú với 1.264 chỗ, trong đó 5 cơ sở miễn phí. Đối tượng là người đang thực hiện cách ly tập trung có nguyện vọng chuyển sang cách ly tại các cơ sở cho thuê lưu trú, người thuộc diện phải cách ly tập trung có yêu cầu cách ly tại khách sạn. Thời gian cách ly 14 ngày.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày trên địa bàn tỉnh ghi nhận 86 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn từ ngày 15-4 đến nay là 1.968 trường hợp (có 06 trường hợp tái dương tính). Hiện có 1.258 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị. Cũng trong ngày, An Giang có 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong đến nay lên 18 trường hợp.

Cùng ngày, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay Công an huyện Long Phú vừa tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh VPT (25 tuổi) số tiền 5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, ngày 24-8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Long Phú phát hiện T. dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung "Ngày mai hết Chỉ thị 16 nhưng ở ấp Cái Xe có 2 ca F0". Qua xác minh, thông tin trên là bịa đặt, không đúng sự thật.

Làm việc với Công an, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình vì thiếu hiểu biết và đã tự tháo gỡ bài viết, cam kết không tái phạm.

Kiên Giang: Chỉ đạo giữ ổn định học phí Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Công văn yêu cầu Sở GD&ĐT, Trường Đại học Kiên Giang và các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, tổ chức công tác dạy học hợp lý, đảm bảo yêu cầu chất lượng. Đồng thời, cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo không cần thiết. Cạnh đó, giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như mức học phí năm trước. Bên cạnh các chính sách miễn, giảm học phí, người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh kêu gọi và huy động các nguồn lực của xã hội để có các chính sách hỗ trợ thêm, như: miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ… cho các học sinh, sinh viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.