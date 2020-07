Chuyện chưa kể: Đồng hành thai kỳ của bác sĩ sản với song Nhi

Ngày 15-7, ca mổ tách cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu phức tạp Trúc Nhi – Diệu Nhi đã kết thúc tốt đẹp trong niềm hạnh phúc không chỉ của riêng người thân hai bé. Hai bé hiện đã tỉnh và tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu tích cực.

Các y bác sĩ trong cuộc đại phẫu đã mang lại một hình hài mới cho hai con nhưng đằng sau đó, có một ê kip bác sĩ chuyên khoa sản thầm lặng đã đồng hành cùng thai kỳ sóng gió của cặp song sinh từ lúc chỉ mới tượng hình.

Cuộc chiến giành giật mạng sống cho song Nhi của đội ngũ bác sĩ sản khoa cũng không kém phần cam go.

Người mẹ kiên định giữ cặp song Nhi

Chúng tôi đã tìm gặp những y bác sĩ trực tiếp chẩn đoán và chăm sóc thai kỳ, chuẩn bị cuộc sanh an toàn cho mẹ của song Nhi, người mà những ngày qua cũng thấp thỏm không kém các y bác sĩ trong cuộc đại phẫu.



Hai bé song sinh sau khi phẫu thuật tách rời đang được tích cực hồi sức. Ảnh: BVCC

Trên trang facebook cá nhân của mình, ThS-BS Nguyễn Đình Vũ, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh BV Hùng Vương chia sẻ lại bức ảnh siêu âm hai bé cuộn tròn, áp mặt vào nhau với tiêu đề “Pray for them” (tạm dịch là cầu nguyện cho hai bé). BS Vũ chính là người đã chứng kiến cảm giác sốc của cặp vợ chồng khi hay tin hai con dính nhau vào lúc khám thai lần đầu ở tuần thứ 14.





BS Vũ chia sẻ lại hình ảnh siêu âm của cặp song sinh dính nhau vào tháng 1-2019. Ảnh: HL

Khi được dự báo rủi ro lớn nếu tiếp tục thai kỳ nhưng hai vợ chồng vẫn quyết tâm giữ con, điều này đã gây ấn tượng mạnh với BS Vũ. “Chúng tôi cảm giác bệnh nhân sốc nhưng có vẻ rất muốn tiếp tục theo dõi chữa trị, ánh mắt rất kiên định”, BS Vũ nhớ lại.

Đến khi thai được 22 tuần, câu hỏi: “Bệnh nhân có muốn tiếp tục hay không?” lại được đặt ra. Lúc này cặp song sinh phát triển không đều, bé lớn hơn (Diệu Nhi) bắt đầu bị suy tim, trái tim tăng kích thước. Tính mạng của hai bé đều bị đe dọa.



Hình ảnh siêu âm đáng yêu của cặp song sinh dính nhau trong bụng mẹ. Ảnh: PT

Thế nhưng, một lần nữa, không nói gì nhiều, bệnh nhân vẫn giữ ánh mắt kiên định cùng lời nói: “Chúng tôi sẽ giữ con”. Nhiều lần hẹn tái khám, siêu âm, bệnh nhân đi rất đều đặn.

Diệu Nhi suy tim, đe dọa tính mạng cả hai

BS CKII Nguyễn Thị Anh Phương, Phó Khoa Sản bệnh BV Hùng Vương kể, quyết định giữ thai của cặp vợ chồng có thể nói là một chọn lựa dũng cảm.



BS Vũ và BS Phương là những người trực tiếp chẩn đoán, theo dõi, chăm sóc, mổ sinh an toàn cho cặp song sinh dính nhau Trúc Nhi - Diệu Nhi. Ảnh: PT

Theo BS Phương, đối với thai phụ này, nhóm tiền sản tại BV đã cố gắng theo dõi thai đến 29 tuần và yêu cầu sản phụ nhập viện ở tuần thứ 30. Hai bé dù có phần thân trên tách rời nhưng vẫn có sự truyền máu song thai lẫn nhau. Diệu Nhi do nhận nhiều máu hơn nên có tình trạng suy tim, bóng tim to. Hai bé đều nhỏ hơn tuổi thai, chậm tăng trưởng, suy dinh dưỡng trong bụng mẹ nên nguy cơ mất thai cao. Diệu Nhi có thể ra đi bất cứ lúc nào kéo theo mạng sống của Trúc Nhi.

Do đó, các bác sĩ đã chuẩn bị tinh thần khi cặp song sinh có bất thường, nguy hiểm tính mạng sẽ lập tức mổ đưa hai bé ra ngoài. Bố mẹ bé cũng tích cực hợp tác, chăm sóc sức khỏe, theo dõi nhất cử nhất động của thai để cùng các bác sĩ kéo dài thời gian giữ hai bé ở lại trong bụng mẹ lâu hơn.

Cân nhắc đường mổ đưa song Nhi an toàn ra đời

Cùng thời gian thai phụ nhập viện, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đã nhiều lần hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố bàn bạc các phương án mổ sanh cho hai bé. Đến tuần thứ 33,5 Diệu Nhi suy tim ngày càng nặng, có khả năng mất kéo theo mạng sống của người chị song sinh.

Ca mổ song sinh dự liệu khó khăn hơn thông thường rất nhiều do hai bé dính liền một khối, sẽ gây vướng víu hơn nhiều khi bắt từng bé một ra như mổ song sinh thông thường.

Làm sao đưa cả hai ra nhẹ nhàng mà không gây sang chấn, tổn thương, các bác sĩ đã vắt óc suy nghĩ một đường mổ lấy thai thật “ngọt” và trọn vẹn.

Hai em bé dính liền nhau có đường kính gấp đôi cơ thể bé sơ sinh bình thường, một đường mổ dọc sẽ đưa em bé ra dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tiếp tục cân nhắc, người mẹ mang thai lần đầu, mổ dọc dễ khiến mang thai lần sau có nguy cơ bị vỡ tử cung hơn. Do đó, ê kip mổ lấy thai quyết định vẫn mổ ngang nhưng hướng rạch dao đi chếch lên phía trên, đảm bảo đủ không gian lấy hai bé ra.



Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đỡ sanh và hồi sức cho hai bé ngay tại phòng mổ. Ảnh: BVCC

Ngay khi hai bé được đưa ra ngoài, một ê kip của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã chuẩn bị sẵn lồng kính có máy thở để đón hai bé và hồi sức ngay tại phòng mổ.

Do suy tim nặng, Diệu Nhi được đặt máy thở ngay khi chào đời so với Trúc Nhi được hỗ trợ thở bình thường. Rất may mắn, Diệu Nhi đã chờ được đến lúc chào đời, nếu chẳng may suy tim mà không kịp đưa ra ngoài hoặc không có sự hỗ trợ hô hấp, bé chắc chắn không sống nổi.

“Chúng tôi hay gọi vui đây là chuyên cơ của các bé, trong thời gian di chuyển hai bé vẫn được hỗ trợ thông khí trong chiếc lồng này vì nó giống như một phòng ICU (hồi sức tích cực – PV) của BV”, BS Phương chia sẻ.



Cặp song sinh dính nhau được đưa vào lồng kính có máy thở để hỗ trợ hô hấp. Ảnh: BVCC

Sau khi sinh, mẹ của song Nhi tiếp tục được sử dụng thuốc gò tử cung, cầm máu để tránh bị băng huyết sau sinh do mang song thai lớn.

Theo BS Phương, sự phối hợp nhịp nhàng của ê kip sản – nhi của hai bệnh viện đã góp phần thành công cho cuộc mổ sanh. Đây cũng là kết quả của việc hợp tác phối hợp sản – nhi của hai BV trong thời gian qua.

Mong mọi điều tốt lành đến với cặp song sinh

Hai mươi năm công tác trong ngành sản khoa, BS Phương chia sẻ chứng kiến sự ngậm ngùi của không biết bao nhiêu cặp vợ chồng phải bỏ song thai dính nhau, đây là lần đầu tiên nụ cười xuất hiện.

“Tôi ấn tượng mãi ánh mắt kiên định của cặp vợ chồng và lời tâm sự hai con là món quà được trời ban cho. Họ trẻ lắm, cơ hội có thai lại là dễ dàng. Có thể nói hai em bé đã được sinh ra từ sự dũng cảm của cha mẹ”, BS Phương kể lại.

Khi hay tin hai bé tiếp tục bước vào cuộc đại phẫu tách dính, trả lại hình hài một lần nữa, BS Vũ bày tỏ: “Trong thâm tâm, chúng tôi rất hồi hộp, cầu mong mọi điều tốt lành đến với hai bé. Mong rằng sau khi được tách dính, hai bé sẽ khỏe mạnh và hòa nhập cuộc sống”.