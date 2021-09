Giải pháp đầy tình thương của một bệnh viện phụ sản Số sản phụ nhiễm bệnh COVID-19 ngày càng nhiều khiến cơ sở của BV Hùng Vương quá tải, không thể đảm bảo chăm sóc các bé. Do đó, BV Hùng Vương đã phối hợp với Trường Mầm non Họa Mi 2, UBND quận 5 và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP lập Trung tâm Hope đặt tại trường mầm non, kế bên BV để đưa các bé qua chăm sóc.