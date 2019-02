Cứu sống thanh niên tự tông xe tải vỡ gan

Tối 26-2, bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ nơi đây vừa cấp cứu cứu sống thành công một thanh niên tự tông vào xe tải dẫn đến vỡ gan.



Bệnh nhân là HNS (21 tuổi, ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ê kíp trực cấp cứu đã tiến hành khám, siêu âm, chụp CT-scan xác định bệnh nhân bị sốc mất máu nặng do vỡ gan phức tạp độ 4, gãy xương sườn, xương cẳng tay, tràn máu ổ bụng lượng nhiều…

Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực và hội chẩn khẩn, tiến hành can thiệp nội mạch chụp nút động mạch gan cầm máu gan vỡ, kết hợp phẫu thuật khâu các mạch máu, dẫn lưu dịch ổ bụng

Theo bác sĩ Trần Công Khánh, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, đây là trường hợp phải can thiệp cấp cứu, nút mạch cầm máu được thực hiện trên nền máy DSA xóa nền. Do gan là cơ quan có rất nhiều mạch máu, nên khi vỡ phức tạp tình trạng chảy máu sẽ rất nhanh, nếu không được can thiệp kịp bệnh nhân sẽ có thể tử vong do mất máu cấp.

Trường hợp này, việc nút mạch cầm máu thành công sẽ tránh cho bệnh nhân phải trải qua cuộc đại phẫu để xử lý khâu gan cầm máu.



“Nhờ triển khai can thiệp nội mạch 24/24, với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại mà trong thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công nhiều ca cấp cứu can thiệp nội mạch: chảy máu mũi không cầm, ho ra máu, chấn thương thận kín, can thiệp mạch não… nhờ vậy cứu được nhiều bệnh nhân, bệnh nhân vùng ĐBSCL đỡ phải chuyển lên tuyến trên ở TP.HCM. Đây là niềm vui rất lớn của thầy thuốc chúng tôi nhân ngày 27-2”, bác sĩ Phong chia sẻ.



Bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, tự thở được và đang được theo dõi thêm tình trạng tổn thương rách tĩnh mạch gan, tràn dịch màng phổi.

Theo lời gia đình bệnh nhân, trước đó S. chạy xe về quê vợ, do trời tối không đèn đường nên người này đã tông trúng vào sau xe tải đậu ven đường QL 61C.

Sau đó được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hậu Giang, tuy nhiên do bị thương quá nặng, khuya cùng ngày đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.