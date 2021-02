Hải Phòng yêu cầu xử lý thật nặng 2 người khai báo gian dối

Ngày 20-2, UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện An Dương xem xét, xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với bà PTS, nữ công nhân Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam (trụ sở tại KCN Nomura), vì giấu thông tin về quê Hải Dương dịp tết.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện An Dương xử phạt vi phạm hành chính đối với bà PTS với mức cao nhất theo quy định. Trường hợp bà PTS dương tính với COVID-19, yêu cầu UBND huyện An Dương chuyển hồ sơ cho Công an TP xử lý theo quy định.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có văn bản báo cáo về trường hợp bà PTS, (trú huyện An Dương), làm việc tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, đã về quê Hải Dương dịp tết nhưng giấu nhẹm thông tin này.

Cụ thể, từ 10 giờ đến 13 giờ 30 ngày 12-2 bà PTS cùng chồng và 2 con đến nhà bố mẹ tại huyện Kim Thành (Hải Dương) bằng xe ô tô cá nhân, đã tiếp xúc với bố mẹ và em gái. Các ngày 17 và 18-2, bà PTS đi làm tại công ty nhưng không báo cáo công ty và khai báo y tế việc đã về Hải Dương.

Sáng 19-2, bà S ở nhà (tại Hải Phòng), báo công ty không đi làm. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn việc cách ly y tế và giám sát đối với trường hợp bà PTS.

Liên quan tới việc khai báo y tế không trung thực, ngày 19-2, UBND TP Hải Phòng cũng đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Lê Chân xử phạt mức cao nhất đối với cô giáo HTT (SN 1966, trú phường An Dương, quận Lê Chân).

Đồng thời, UBND TP giao Sở GD&ĐT Hải Phòng phối hợp với quận Lê Chân xử lý kỷ luật ở mức cao nhất đối với cô giáo này. Trường hợp cô giáo HTT dương tính COVID-19, yêu cầu quận Lê Chân chuyển hồ sơ cho Công an TP xử lý theo quy định.



Khu vực nhà cô giáo HTT bị thiết lập cách ly sau khi cơ quan chức năng phát hiện cô về Hải Đương ăn tết nhưng khai báo không trung thực

Như PLO đã thông tin, cô giáo HTT công tác tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn, được xác định đã về quê Hải Dương ăn tết nhưng khai báo không trung thực. Cụ thể, trước tết nguyên đán, cô giáo HTT có xin phép nhà trường để về quê ở Hải Dương ăn tết nhưng nhà trường không chấp thuận.



Ngày 8-2, cô T xin nhà trường lên Hà Nội ăn Tết cùng người thân được trường khuyến cáo do dịch bệnh không nên đi. Sau đó cô T vẫn về quê ở Hải Dương ăn tết, đến ngày 15-2, quay lại nhà ở Hải Phòng. Cô T khai báo y tế tại phường An Dương (quận Lê Chân) với nội dung đã đi huyện Gia Lâm (Hà Nội) và về trong ngày.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện cô T về quê ở Hải Dương nhưng khai báo không trung thực. Cơ quan chức năng xác định chiều 9-2, cô T bắt xe buýt từ nội thành Hải Phòng đến ga Dụ Nghĩa (huyện An Dương), được chồng đón bằng xe ô tô về xã Tân An (huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Cô T ở lại Thanh Hà ăn tết, có lên TP Hải Dương, tới 15-2 lại được chồng chở về khu vực ga Dụ Nghĩa rồi bắt xe buýt về nhà ở phường An Dương. Tối 18-2, lực lượng chức năng đã đưa cô giáo này đi cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí.