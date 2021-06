Chiều 18-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến trường hợp người nhiễm COVID-19 trên địa bàn.



1. Xóm 3, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình: Ngày 5-6 đến 7-6.

2. Tỉnh lộ 781, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh: Từ 16h30 ngày 8-6 đến 10h20 ngày 9-6.

3. Xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An: Từ 18h đến 20h50 ngày 9-6.

4. Phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM: 22h40 đến 23h ngày 9-6.

5. Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: 6h51 đến 7h15 ngày 10-6.

6. Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: 12h21 đến 13h21 ngày 10-6.

7. Đường Nguyễn Tất Thành, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi: 17h50 đến 18h50 ngày 10-6.

8. Xã Linh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình: Từ 12h06 đến 12h45 ngày 11-6.

9. Quán Đồi cây (đối diện bãi rau) xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai: 19h đến21h ngày 11-6.

10. Bãi xe Cửa khẩu Kim Thành Lào Cai: Từ 15h-17h ngày 12-6.

11. Chợ B Cốc Lếu, thành phố Lào Cai: Từ 17h-18h ngày 12-6; từ 17h-18h ngày 13-6.

12. Công ty Nam Phong, tổ 2, phường Duyên Hải, TP Lào Cai: Từ ngày 2-6 đến 4-6 và từ 11h-13h ngày 13-6.

13. Quán Miến ngan (quán có cây bơ), TP Lào Cai: Từ 7h-9h ngày 14-6.

14. Công ty Thanh Phong, TP Lào Cai: Từ 10h-12h ngày 14-6.

15. Xưởng sửa chữa ô tô Nga Doanh (Doanh nghiệp Ngọc Dương), đường Quang Khải, phường Duyên Hải, TP Lào Cai: 14h-16h ngày 14-6.

16. Quán phở bò, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, TP Lào Cai: Từ 6h-8h ngày 15-6.

17. Khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh Lào Cai: Từ 7h-8h ngày 17-6.

18. Sảnh khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai: Từ 7h-8h ngày 17-6.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đề nghị những ai từng đến những khu vực nêu trên cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn (Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137, Bộ Y tế: 19009095).

Trước đó, khoảng 18h ngày 17-6, qua sàng lọc, cơ quan y tế tỉnh Lào Cai đã phát hiện một trường hợp dương tính COVID-19 tại TP Lào Cai.

Ngay sau khi xác nhận ca bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần; tổ chức việc phong tỏa khu vực ca nghi nhiễm đã đi đến; tạm dừng hoạt động chợ B Cốc Lếu; thực hiện các biện pháp truy vết kể cả việc truy vết bằng camera.

Từ 0h ngày 18-6, TP Lào Cai thực hiện theo Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND tỉnh (dừng các hoạt động không thiết yếu, cấm kinh doanh phục vụ tại chỗ, không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài công sở…).

Đến chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã chuyển ca nhiễm đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị.