Không cách ly 4 công dân Vĩnh Phúc tạm trú ở Quảng Nam

Ngày 15-2, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã ký công văn về việc thông tin tình hình bốn công dân đến từ Vĩnh Phúc tạm trú tại xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn).

Trong thời gian 14 ngày trước khi vào tạm trú tại xã Điện Thắng Bắc, bốn người này ở huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc, không đi đến xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (là nơi có dịch ở Vĩnh Phúc) và cách xã này hơn 50 km.



Quảng Nam sẵn sàng khu cách ly cho các công dân trở về từ vùng có dịch COVID-19. Ảnh: TN

Đến thời điểm này, sức khỏe của bốn người đều bình thường, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Ông Hà cho hay, theo quyết định về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mởi của virus Corona (nCoV, này là Covid-19)” và quyết định về “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona" thì cảc công dân này không phài là một trường hợp bệnh hoặc tiếp xúc gần và có liên quan khác. Do đó họ không phải là đối tượng thuộc diện cách ly.



Quảng Nam đã chuẩn bị phương án đón công dân trở về từ vùng có dịch Covid-19. Ảnh: TN

Vì vậy, UBND thị xã Điện Bàn thông tin tình hình của các công dân này để cán bộ, người dân nắm rõ, tránh hoang mang về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Hà cũng đề nghị công an thị xã phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch.