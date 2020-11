Không để dịch bệnh xảy ra, không để dân ăn mì gói dài ngày

Sáng 2-11 đoàn công tác của Bộ Y tế do thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã tới Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), nơi đang điều trị các nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.



Trà Leng là hiện trường xảy ra vụ lở đất tang thương khiến nhiều người chết và mất tích, trong đó có nhiều người được cứu sống và đang chữa trị tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My.

Vào tối 28-10 các nhân viên y tế của TTYT Nam Trà My đã băng rừng đi bộ tới các xã bị sạt lở như Trà Leng (2 điểm), Trà Mai, Trà Vinh... để tìm kiếm các nạn nhân, khiêng họ bằng võng hàng chục cây số tới cơ sở y tế để cấp cứu, phân loại và chuyển những người bị nặng tới Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.



Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My. ẢNH :BYT

“Ngay sau khi có tin xảy ra các vụ sạt lở đất trên địa bàn tại những nơi không có dân cư và tại huyện Nam Trà My, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đã cử các tổ y tế tới hiện trường phối hợp với quân y thu dung, phân loại bệnh nhân, chuyển những người bị thương nặng tới Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để mổ cấp cứu kị thời” - BS Nguyễn Lương Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế Bắc Trà My cho hay.

Hiện Trung tâm Y tế Trà My đang điều trị 9 nạn nhân, các bệnh nhân đã được kiểm tra các vết thương, được điều trị bằng những loại thuốc tốt nhất, đồng thời được trợ giúp về tâm lý bởi một số bệnh nhân có người thân tử vong hoặc đang bị mất tích.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Bắc Trà My cũng khẩn trương thực hiện các biện pháp dự phòng, tiến hành khử trùng tiêu độc tại các địa điểm sạt lở đất, chôn xác gia súc gia cầm để không gây ô nhiễm môi trường.

Các nhân viên y tế của huyện Nam Trà My an toàn, nhưng nhiều người có người thân bị mất trong đợt sạt lở đất vừa rồi. Xe cấp cứu của Trung tâm y tế Nam Trà My đang phải hoạt động quá công suất và đang cần thêm một chiếc xe nữa. Máy phát điện 100KVA của Trung tâm đã bị hư hỏng, đang rất cần chiếc khác thay thế.

Đễ hỗ trợ cho Trung tâm y tế Nam Trà My các bệnh viện tuyến trung ương tại miền Trung như Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam sẵn sàng đưa xe cấp cứu, trang thiết bị, nhân viên y tế trợ giúp các Trung tâm y tế của hai huyện Bắc và Nam Trà My.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng sẵn sàng chuyển cho Trung tâm Y tế Nam Trà My máy siêu âm, máy phát điện 25 KVA và một số trang thiết bị khác theo nhu cầu cụ thể của hai Trung tâm Y tế Bắc và Nam Trà My.



Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn tặng cơ số thuốc cho trạm y tế xã Tam Phú

Tại buổi làm việc, thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã chia sẻ những đau thương, tổn thất mà người dân Quảng Nam phải gánh chịu trong những thiên tai vừa qua, đồng thời biểu dương những nỗ lực của ngành y tế tỉnh trong việc ứng phó với thiên tai, cấp cứu các nạn nhân bị sạt lở đất.

“Các việc cần làm lúc này là vệ sinh tốt môi trường không được để dịch bệnh xảy ra. Tăng cường dinh dưỡng cho người dân ở những khu vực vừa có thiên tai, không được để người dân phải ăn mì gói dài ngày. Trợ giúp tâm lý cho những người có gia đình bị mất do lở đất và lũ lụt” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Thứ trưởng yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt việc xử lý môi trường theo những văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Rà soát, rút kinh nghiệm để ứng phó với cơn bão số 10.

“Các máy móc, trang thiết bị cần được di chuyển lên những tầng cao hơn tại các cơ sở y tế để không bị ngập. Bảo đảm an toàn cho cơ sở y tế, bảo đảm an toàn các nguồn lực để ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế để ứng phó với thiên tai và chăm sóc sức khoẻ người dân sau thiên tai” - Thứ trưởng nhấn mạnh.