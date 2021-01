Mặt nham nhở do bôi mỹ phẩm 'trời ơi đất hỡi'

Mỗi ngày tiếp nhận 5-6 trường hợp tai biến do làm trắng da Mỗi ngày, Khoa Thẩm mỹ da BV Da liễu TP.HCM tiếp nhận và điều trị từ 2-3 ca tai biến do làm trắng da. Hơn một tháng nay, do gần Tết nên nhu cầu làm đẹp tăng cao kéo theo số ca tai biến nhiều hơn, nhất là tai biến từ làm trắng da. Có ngày nơi đây tiếp nhận 5-6 trường hợp tai biến do làm trắng da. BS NGUYỄN DUY QUÂN, khoa Thẩm mỹ da BV Da liễu TP.HCM.