Mẹ BN1440 kể chuyện khuyên con đi trình báo sau nhập cảnh chui

Ngày 30-12, trao đổi qua điện thoại với PLO, bà H. (mẹ BN 1440) cho biết hiện sức khỏe bà và các F1 cũng như BN 1440 vẫn ổn định.

Nói về việc con trai nhập cảnh trái phép về Việt Nam, bà H. chia sẻ vợ chồng bà li dị đã lâu, nhà chỉ còn ba mẹ con. Hoàn cảnh kinh tế cũng khó khăn nên con trai bà là BN 1440 mới qua nước ngoài lao động.

“Tôi có cản không nhưng nó vẫn quyết đi. Đến khi gần về thì điện thoại nói tôi lo tiền để người ta đưa về. Thương con, tôi đã chuyển khoản 25 triệu đồng cho một người tôi không rõ.

Sau đó, con tội điện về khóc, nói là bị bỏ lại bìa rừng Thái Lan vì thiếu tiền. Thương con nên gia đình tiếp tục chuyển thêm tiền để nó được về nhà sớm. Tổng cộng gia đình đã chuyển khoản 37 triệu đồng” - bà H. kể lại.



Trạm Y tế thị trấn Cái Nhum nơi mà BN 1440 và các F1 đang cách ly. ảnh: HD

Bà H. kể tiếp: “Khi con tôi về đến nhà tôi khuyên con nên khai báo sự việc với công an nhưng nó bảo sợ gia đình bị "bọn người kia" làm hại. Sợ con bị nhiễm bệnh lây lan cộng đồng, tôi đã đi trình báo và khuyên con khai rõ mọi chuyện và con tôi nghe theo”.

Theo điều tra của ngành chức năng, vào rạng sáng 24-12, BN 1440, 1451 cùng 4 người khác nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường sông (thuộc địa bàn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Sau đó cả nhóm thuê tài xế ở An Giang chở đến Long An. Tại đây BN 1440 và 1452 bắt xe khách về lại Miền Tây, 4 người còn lại đi TP.HCM.

Khi xe đi đến trạm dừng chân ở Tiền Giang, BN 1452 bắt xe khách về huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Trao đổi với PLO, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết việc BN 1440 và 5 người khác nhập cảnh trái phép có dấu hiệu đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.

Do đó, Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Cơ quan An ninh điều tra điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, đồng thời căn cứ vào thực tiễn xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và những người liên quan.