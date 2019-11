Sáng 8-11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết phòng Y tế quận 2, Công an quận 2 và thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ bệnh nhân NTD (28 tuổi, ngụ TP.HCM) bị ngưng tim, ngưng thở khi nghi do làm đẹp tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ VVA (phường Thảo Điền, quận 2).



Trước đó, sáng 7-11, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM gọi điện tới Trạm Cấp cứu vệ tinh BV quận 2 nhờ hỗ trợ một bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ VVA. Khi tới nơi, ê kíp cấp cứu ghi nhận bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, đã được đặt nội khí quản.

Ê kíp cấp cứu nhanh chóng hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân có mạch trở lại được huyển đến Bv quận 2.

Tại đây, 10 phút sau khi tiếp tục được hồi sức cấp cứu, bệnh nhân tỉnh, có mạch và huyết áp. Tuy nhiên xuất hiện biểu hiện bứt rứt, kích thích nên tự tháo ống nội khí quản.

Bv quận 2 nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân và đặt lại ống nội khí quản, chẩn đoán bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở do sốc phản vệ thuốc kháng sinh không rõ loại, theo dõi hội chứng suy hô hấp cấp.

Đánh giá bệnh nhân rơi vào tình trạng nặng nên BV quận 2 đã chuyển đến BV Chợ Rẫy TP.HCM.