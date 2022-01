Các tai biến sau phá thai - Sốc do mất nhiều máu do băng huyết khi sẩy thai có thể nguy hiểm đến tính mạng. - Vỡ tử cung, tổn thương ruột, bàng quang,… phải mổ bụng cấp cứu. - Sót thai, sót nhau gây rong băng huyết có thể dẫn đến thiếu máu nặng phải truyền máu, thậm chí nguy kịch đến tính mạng. - Nhiễm trùng: nhiễm trùng đường sinh dục, nhiễm trùng huyết. - Vô sinh: do viêm nhiêm gây dính buồng tử cung, tắc vòi trứng. - Rối loạn kinh nguyệt...