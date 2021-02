Ngày mai, tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 đợt 2 cho 560 người

Trước đó, vào ngày 8-2, Việt Nam đã hoàn thành 120 mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax cho 60 tình nguyện viên.

Qua đánh giá bước đầu, các chuyên gia phân tích thấy vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, có tác dụng với virus SARS-CoV-2, kể cả chủng biến thể mới. Theo Sở Y tế Long An, hiện công tác lập danh sách những người đăng ký tiêm thử vaccine COVID-19 giai đoạn 2 tại Long An đã được hoàn tất. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đang tập trung khám sàng lọc sức khỏe những người đăng ký để đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định.