Người dân phía Nam được tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19

Sáng 26-2, tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An), 38 tình nguyện viên đã được tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax ngừa COVID-19 giai đoạn 2.

Đây là vaccine được sản xuất tại Việt Nam và trước đó đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên 60 tình nguyện viên cho thấy đạt hiệu quả an toàn và cho kết quả đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể chống virus SARS-CoV-2.

Chờ khám sức khỏe để vaccine Nanocovax, ông NNV (51 tuổi, tình nguyện viên, huyện Bến Lức Long An) chia sẻ trước đây, ông đã từng tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine ngừa viêm gan B của Viện Pasteur TP.HCM nên khá hiểu rõ quy trình. Bản thân là một cán bộ tham gia công tác mặt trận và công tác xã hội, ông cảm nhận ý nghĩa của những hoạt động cộng đồng và mong góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh. “Từ khi có thông tin về đợt thử nghiệm vaccine COVID-19 đợt 1, tôi cũng đã tìm hiểu và cảm thấy an tâm khi vaccine được đánh giá an toàn. Ngoài ra, tôi cũng được các nhân viên y tế giải thích cặn kẽ nên mạnh dạn tiêm thử nghiệm vaccine đợt 2”, ông V. chia sẻ.



Tình nguyện viên được thăm khám sức khỏe trước khi được tiêm ngừa vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: HL

Ngồi chờ đến lượt tiêm vaccine Nanocovax, chị HTTT (39 tuổi, tình nguyện viên, huyện Bến Lức, Long An) cho biết hôm nay gia đình chị có ba người được tiêm thử nghiệm gồm chị, chồng chị và một người em trai. Chị T. kể khi nghe thông tin về đợt thử nghiệm vaccine lần 2, cả 5 người trong gia đình chị đều đăng ký, tuy nhiên đợt này chỉ được chọn 3 người. “Tôi đã được giải thích kỹ về những tác dụng có thể gặp phải khi tiêm vaccine như có thể ngứa, sốt, đỏ đau chỗ tiêm nhưng tôi nghĩ đó là tác dụng bình thường, khi tiêm các loại khác cũng đã vậy rồi”, chị T. chia sẻ lý do hăng hái tham gia.

BS Nguyễn Phương Thủy, Trưởng phòng nghiên cứu lâm sàng công ty Nanogen cho biết tình nguyện viên được chọn tham gia lần thử nghiệm này có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi, hoàn toàn khác với đợt thử nghiệm đợt 1. "Khác với đợt thử nghiệm lần đầu, vaccine mới được đưa ra nên chúng tôi rất thận trọng chọn đối tượng. Đợt thử nghiệm đầu, 60 tình nguyện viên được chọn đều khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh lý nền, độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Ở lần thử nghiệm thứ 2 này, chúng tôi đã mở rộng đối tượng từ 18 đến 65 và đối tượng tiêm lần này có cả người có bệnh lý nền nhưng đã được điều trị ổn định, được xét nghiệm và đánh giá sức khỏe đủ điều kiện tham gia tiêm ngừa", BS Thủy nói.



Tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 cho tình nguyện viên. Ảnh: Nguyệt Nhi

Đánh giá tác dụng phụ của vaccine COVID-19 khi thử nghiệm lần đầu trên người, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), Chánh văn phòng nghiên cứu phát triển vaccine quốc gia cho biết qua thử nghiệm lần đầu, vaccine có tác dụng phụ gây nóng, đỏ, đau rát tại chỗ. Tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự liệu của nhóm nghiên cứu. Bộ Y tế cũng đã cung cấp thông tin này cho tình nguyện viến biết trước khi họ tham gia thử nghiệm tiêm lần 2".

Về việc vừa nhập khẩu vaccine COVID-19 và thử nghiệm vaccine sản xuất trong nước liệu có gây lãng phí, ông Quang trả lời: "Việc nhập vaccine là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kịp thời của người dân còn vaccine thử nghiệm cần phải tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau một tháng và cần có thời gian đánh giá hiệu quả. Ngoài ra, mỗi một loại vaccine đều cần có thời gian tiêm nhắc nên vừa nhập vaccine vừa sản xuất trong nước không dư và gây lãng phí".

Tất cả đối tượng tham gia nghiên cứu vaccine Nanocovax giai đoạn 2 sẽ được tiêm bắp hai liều vaccine hoặc giả dược, mỗi lần cách nhau 28 ngày. Thời gian nghiên cứu cho mỗi người tham gia khoảng 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng 12 kể từ khi tiêm liều đầu tiên.