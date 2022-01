Sốt do mắc COVID-19 và sốt xuất huyết rất khó phân biệt

Triệu chứng sốt do mắc COVID-19 và SXH rất khó phân biệt dẫn đến chẩn đoán có thể khó khăn và chậm trễ, cũng như ngày SXH khó nhận biết chính xác. Suy hô hấp rất hay gặp trong SXH nặng và cũng có thể xảy ra trong COVID-19, điều trị có thể khác nhau và cần chẩn đoán kịp thời để có điều trị thích hợp. Cạnh đó, tăng đông là một trong những đặc trưng của COVID-19, cần được điều trị bằng thuốc kháng đông. Tuy nhiên, SXH lại thường gây ra rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu, đặc biệt những ca nặng. Do đó, việc điều trị kháng đông trong những trường hợp này cần phải cân nhắc hết sức cẩn thận.

Cần lưu ý là béo phì làm cho cả SXH hay COVID-19 càng nặng và điều trị khó khăn hơn. PGS-TS-BS PHÙNG NGUYỄN THẾ NGUYÊN, Phó Trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc kiêm Trưởng Khoa COVID-19 BV Nhi đồng 1