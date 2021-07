Sáng 2-7, Bộ Y tế cho biết tính từ 18h ngày 1-7 đến 6h ngày 2-7 cả nước có thêm 151 ca mắc mới (BN17577-17727), gồm 4 ca nhập cảnh và 147 ca trong nước. Trong số này có 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể:



Tại TP.HCM (118): (BN17606-BN17723) ghi nhận tại TP.HCM: 94 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 24 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên (10) (BN17587-BN17591, BN17593-BN17594, BN17725-BN17727) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 30-6 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai (5) (BN17582-BN17586) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai là các trường hợp F1 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 30-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

An Giang (4) (BN17600-BN17603) ghi nhận tại tỉnh An Giang là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Long An (3) (BN17579-BN17581) ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trung tâm Y tế Tân Trụ, tỉnh Long An.

Nghệ An (2): (BN17577-BN17578) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là F1 của BN14118, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp (2) (BN17604-BN17605) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc và Bệnh viện Phổi Đồng Tháp.

Hà Tĩnh (1) (BN17592) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 7 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN17085, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Khánh Hòa (1) (BN17599) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: nam, 6 tuổi, địa chỉ tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; là F1 của BN13960, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Bình Phước (1): (BN17724) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; là F1 của BN17087. Kết quả xét nghiệm ngày 1-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.