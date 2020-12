Tài xế chở BN 1440 chở thêm nhiều người trước khi được cách ly

Sáng 29-12, ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết tài xế MVT, người chở BN 1440 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.



Lực lượng y tế tỉnh Sóc Trăng tiến hành tiêu độc, khử khuẩn phương tiện của tài xế T. Ảnh: BT

Theo kết quả điều tra dịch tễ, khoảng 2 giờ sáng 24-12, tài xế T. nhận được điện thoại đến cầu 3C (thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) rước khách đi TP.HCM.

Tại đây, có sáu người (5 nam, 1 nữ) lên xe. Khi xe đến ngã tư Tân An (dưới dốc cầu cao tốc) có hai người xuống xe. Người nam đi Vĩnh Long, người nữ đi Đồng Tháp.

Tài xế và cùng 4 khách còn lại ghé một quán cà phê trên đường Tên Lửa (gần bến xe miền Tây), sau đó tài xế T. lên xe về đến Long Xuyên lúc 11 giờ cùng ngày. Trên hành trình này, anh còn ghé một quán cơm trên Quốc lộ 62.

Trong chiều 24-12, tài xế T. đã đến hãng xe Mitsubishi ở Long Xuyên để thay nhớt, sau đó về nhà 1 người tên L. ở thị trấn An Phú (huyện An Phú, An Giang). Chiều tối đó, anh T. chở khách đi Thới Lai và lưu lại ở đây một đêm.

Đến 9 giờ sáng 25-12, sau khi ăn uống cùng nhóm người ở đây, anh T. và người tên L. đã lên xe đi TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Tại đây, hai người gặp và ăn uống với một số người khác và đi chợ mua cá (không nhớ địa chỉ hai nơi trên) và trở về An Giang.

Tối cùng ngày, hai người về đến thị trấn Phú Hòa, ghé một quán cơm gần cây xăng ăn cơm tối rồi anh T. đưa ông L. về nhà.



Trạm Y tế xã Trường Khánh, nơi tài xế T. và tám người khác được đưa về để điều tra dịch tễ. Ảnh: BT

Sáng 26-12, anh T. tiếp tục chở ông L. đi công tác ở trường THCS Vọng Thê (thuộc huyện Thoại Sơn, An Giang). Trong thời gian chờ, anh đến nhà người quan ở Xẻo Chôm, sau đó, quay lại chở ông L. đi ăn trưa rồi chở ông về nhà. Tối đó, anh T. về nhà ba mẹ tại ấp Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Lập, huyện An Phú, An Giang) ngủ.

Đến 5 giờ sáng 27-12, anh T. rước bốn người khách đi Sóc Trăng, trên đường đi có ghé quán cơm chay gần ngã ba lộ tẻ Sóc Trăng.

Đến trưa, xe ghé ấp Trường Lộc (xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) để khách đi đám tang ở xã An Mỹ, huyện Kế Sách. Chiều cùng ngày, anh T. đi ăn bánh xèo ở đường Trần Hưng Đạo (phường 2, TP Sóc Trăng), sau đó đi lòng vòng TP rồi quay lại gần trạm y tế Trường Khánh ngủ trên xe.

Làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng, anh T. khai nhận, đến sáng 28-12 anh mới nhận được điện thoại từ người thân và biết là đã chở nhóm người nhập cảnh trái phép. Một trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lúc này, anh T. đang rước bốn khách chở từ An Giang đi đám tang và bốn người khác xin quá giang. Tất cả chín người đều được đưa về trạm y tế Trường Khánh để điều tra dịch tễ và đưa đi cách ly tập trung tại tỉnh Sóc Trăng.

4 người tiếp xúc với tài xế T. đã tiếp xúc trên 640 người Ngày 29-12, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) có báo cáo về các trường hợp tiếp xúc F1 trên địa bàn huyện. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai xác định có bốn người địa phương là F2 (đã tiếp xúc với F1), đồng thời những người này đã tiếp xúc với trên 640 người khác. Theo báo cáo, khoảng 15 giờ ngày 24-12, tài xế T. chở theo năm người khác (có một trẻ em) đến nhà một người dân ở ấp Thới Lộc (xã Xuân Thắng). Tối cùng ngày nhà này tổ chức tiệc nhậu có tám người tham gia, trong đó có bốn người ở địa phương. Sau đó, bốn người này đã tiếp xúc với trên 640 người khác, trong đó, có hơn 500 người trong lúc một F2 đi nhà thờ Xuân Thắng.