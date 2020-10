Thanh niên 25 năm sống trong cảnh không có hậu môn

Ngày 14-10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho biết nơi đây vừa phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho nam thanh niên 25 tuổi.

Bệnh nhân là DTA (ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) nhập viện từ cuối tháng 7-2020 trong tình trạng phải đi cầu qua đường niệu đạo rất khó khăn, tầng sinh môn rỉ dịch.

Qua khai thác bệnh sử cho thấy bẩm sinh nam bệnh nhân không có hậu môn. Suốt 25 năm qua phải đi ngoài qua niệu đạo, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống.



Trãi qua 2 cuộc phẫu thuật cuối cùng thanh niên 25 tuổi đã được tạo hậu môn như người bình thường. Ảnh: HD

Kết quả chụp đại - trực tràng cản quang, chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng – tầng sinh môn và nội soi niệu đạo – bàng quang cho thấy: bệnh nhân bị bất sản hậu môn - trực tràng kèm rò trực tràng - niệu đạo tiền liệt tuyến.

Bất sản hậu môn – trực tràng là một loại dị dạng hậu môn – trực tràng thể cao, bệnh nhân không có ống hậu môn và bóng trực tràng. Rò trực tràng – niệu đạo tiền liệt tuyến là có đường thông nối từ trực tràng qua niệu đạo. Đây là ngả giúp phân thoát ra ngoài thay vì qua ngả hậu môn như người bình thường trong suốt 25 năm.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tái tạo hậu môn. Ca phẫu thuật còn có sự hỗ trợ của các bác sĩ khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Sau khi hậu môn được tạo hình đã lành và cơ vòng hậu môn co bóp tốt, bệnh nhân được phẫu thuật lần 2 để đóng hậu môn nhân tạo.



Hiện bệnh nhân bắt đầu ăn uống và đi cầu được, cơ vòng hậu môn hoạt động tốt. Ảnh: HD

Được biết gia đình bệnh nhân khó khăn, tổng chi phí điều trị gần 40 triệu đồng đều được các nhà hảo tâm hỗ trợ

Theo BS.CKII La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, dị dạng hậu môn - trực tràng là bệnh ít gặp, khoảng 4.000 – 5.000 trẻ sinh ra sống thì có một trường hợp bị dị tật này.

Bệnh nhân bị dị dạng hậu môn – trực tràng thường được chẩn đoán và điều trị ở các bệnh viện chuyên khoa nhi. Trường hợp người lớn mắc bệnh thường hiếm gặp.

Dị dạng hậu môn – trực tràng có nhiều loại, trong đó bất sản hậu môn – trực tràng là thể khó điều trị. Bệnh nhân A. đã mắc bệnh 25 năm, cơ vòng hậu môn không hoạt động nên có phần bị teo và co thắt hơi yếu.

Cạnh đó, việc chăm sóc cho hậu môn sau tạo hình và tập cho cơ vòng co bóp trở lại là rất quan trọng. Lý do vì cơ vòng hậu môn co thắt yếu bệnh nhân sẽ đi cầu không tự chủ, lúc đó xem như cuộc phẫu thuật không thành công.