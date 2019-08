Thông tin mới vụ 132 bệnh nhân gặp sự cố khi đang chạy thận

Ngày 2-8, thông tin từ BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết BV đang điều trị hai bệnh nhân trong sự cố chạy thận từ BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An chuyển ra.



TS-BS Đào Xuân Cơ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai, cho biết trong sự cố chạy thận tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An, có hai bệnh nhân trong tình trạng nặng được chuyển ra BV Bạch Mai trong tình trạng sốc nhiễm trùng do nhiễm khuẩn huyết.



BV Bạch Mai thông tin về tình hình hai bệnh nhân trong sự cố chạy thận tại Nghệ An đang được điều trị tại BV Bạch Mai. Ảnh: CTV

"Cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng toan chuyển hóa, suy đa tạng. Chúng tôi đã chỉ đạo kíp trực cấp cứu ngay, cấy máu, thực hiện các bước theo quy trình xử lý sốc nhiễm trùng, lọc máu liên tục và hồi sức suy đa tạng", BS Đào Xuân Cơ cho hay.



Cũng theo BS Cơ, hôm nay (2-8), ba ngày điều trị, hai bệnh nhân đã thoát sốc. Tuy vậy một người vẫn trong tình trạng nặng do có bệnh nền lupus, dấu hiệu rối loạn đông máu nên đang tiếp tục phải hồi sức. Người còn lại có thể được chuyển sang chạy thận nhân tạo ngắt quãng.



Trước đó, vào chiều 30-7, 21 bệnh nhân tại Khoa nội thận của BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An đang chạy thì một số người có biểu hiện bất thường như mệt mỏi, tăng huyết áp, sốt, khó thở, tức ngực... Ngay lập tức các y, BS đã dừng ca chạy thận, đưa các bệnh nhân xuống Khoa hồi sức tích cực chống độc kiểm tra.



Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) và Hồ Thị Lộc (29 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được BV chuyển ra BV Bạch Mai (Hà Nội) điều trị theo yêu cầu của người nhà.



132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã được lãnh đạo BV liên hệ với ba cơ sở y tế khác là BV đa khoa 115, BV Giao thông vận tải (TP Vinh) và BV Quân y 4 để tiếp tục điều trị.



Nghi ngờ hệ thống máy chạy thận gặp sự cố, BV hữu nghị đa khoa Nghệ An đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Nghệ An và dừng toàn bộ hệ thống. Đồng thời mời các chuyên gia kỹ thuật viên từ BV Bạch Mai về kiểm tra.



Theo TS-BS Trần Tất Thắng, Phó Giám đốc BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An, qua kiểm tra, quy trình khám chữa bệnh, chạy thận của ca trực đều đúng theo quy trình của Bộ Y tế. Bình nước theo chu kỳ kiểm định sáu tháng/lần đã được chuyên gia BV Bạch Mai bảo dưỡng ngày 23-6 vừa qua. Sau khi kiểm tra máy chạy thận hiện chưa phát hiện bất thường, mẫu nước cũng đang gửi ra Hà Nội để kiểm tra.



Ngày 1-8, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã lập đoàn kiểm tra, cử một Phó giám đốc Sở trực tiếp xuống BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An phối hợp với các bên liên quan xác định nguyên nhân nhiều bệnh nhân đang chạy thận có biểu hiện bất thường nêu trên.