Mới đây, bà ĐTHY (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết cả gia đình bà vừa đi tiêm vaccine phế cầu Prevenar 13 tại một cơ sở trên địa bàn quận Tân Bình với giá gần 1,3 triệu đồng/liều.





Viện Pasteur TP.HCM thông báo tạm hết vaccine phế cầu Prevenar 13. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tiêm cho chắc ăn!?

“Nghe nói người mắc bệnh COVID-19 đa phần tử vong do tổn thương phổi, vợ chồng tôi cùng con trai 20 tuổi mặc dù đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19 nhưng vẫn tiêm thêm một liều vaccine phế cầu Prevenar 13 cho an toàn nếu chẳng may nhiễm bệnh” - bà Y chia sẻ.

Cũng theo bà Y, bà còn… nghe nói vaccine phế cầu Prevenar 13 chẳng những phòng ngừa được viêm phổi mà còn nâng cao đề kháng miễn dịch cho cơ thể, tránh mắc COVID-19. “Cũng bởi tiêm vaccine này còn tránh nguy cơ mắc COVID-19 nên nhiều người đăng ký tiêm cho chắc ăn, dẫn đến ai cũng phải chờ đợi lâu” - bà Y nói.

Tương tự, vợ chồng anh THM (34 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) cũng đi tiêm vaccine phế cầu Prevenar 13 tại một cơ sở ở quận 10. “Trong khi chờ ngành y tế cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3, vợ chồng tôi tiêm thêm liều vaccine phế cầu Prevenar 13 để chẳng may mắc COVID-19 thì cũng nhẹ, không ảnh hưởng đến phổi” - anh M nói.

Do nghe nói vaccine phế cầu Prevenar 13 có thể ngừa cả COVID-19, trong khi trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 nên anh đã đưa hai con sáu tuổi và tám tuổi đi tiêm vaccine phế cầu Prevenar 13 cho an tâm. “Thật may, gia đình tôi vừa tiêm xong thì cơ sở báo hết vaccine. Những người chưa tiêm chắc là lo lắng” - anh M nói thêm.

Hết vaccine phế cầu Prevenar 13 Ghi nhận tại khu vực tiêm chủng của Viện Pasteur TP.HCM những ngày qua, rất đông người đến đăng ký tiêm vaccine phế cầu Prevenar 13. Tuy nhiên, nơi đây thông báo vaccine phế cầu Prevenar 13 tạm hết. “Trước đó, do nhiều người đến tiêm nên vaccine phế cầu Prevenar 13 hết, chúng tôi cũng chưa biết khi nào có lại” - nhân viên khu vực tiêm cho biết.

Vaccine phế cầu không ngừa được COVID-19

BS Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học thuộc BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết vaccine phế cầu Prevenar 13 đã có từ lâu và được sử dụng cho trẻ từ hai tuổi trở lên. Vaccine này có tác dụng phòng ngừa các bệnh lý hô hấp như viêm phổi, viêm màng não…

“Vaccine phế cầu Prevenar 13 có khả năng giúp giảm tổn thương phổi đối với người mắc COVID-19, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi” - BS Khanh nói, đồng thời khẳng định vaccine phế cầu Prevenar 13 hoàn toàn không ngăn ngừa bệnh COVID-19.

Theo BS Khanh, trẻ em dù đã tiêm vaccine này thì nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 vẫn có thể xảy ra. Cha mẹ không nên chủ quan sau khi cho con nhỏ tiêm vaccine phế cầu Prevenar 13, vẫn cần thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. “Nhiều người đổ xô tiêm vaccine phế cầu Prevenar 13 do quá lo sợ bệnh COVID-19. Việc tập trung đông người cùng lúc tại cơ sở tiêm dễ có nguy cơ lây nhiễm bệnh hơn” - BS Khanh nói.

Tại buổi tập huấn trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 được tổ chức vừa qua, GS-TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, kiêm Tổ trưởng Tổ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, cho biết: “Không ít người cho rằng virus SARS-CoV-2 chỉ gây tổn thương phổi nhưng thực tế là nó còn tấn công hàng loạt cơ quan trong cơ thể, phá hủy các tế bào và gây bệnh toàn thân. Điều này cũng khiến bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ tử vong”.

Theo ông Bình, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy virus SARS-CoV-2 còn hiện diện trong não, thận, tim, ruột non, gan, tuyến tụy… Các bộ phận nói trên bị virus SARS-CoV-2 gây tổn thương bằng cách tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp qua cơ chế miễn dịch. Virus tấn công gián tiếp qua cơ chế miễn dịch sẽ làm tăng yếu tố kháng đông, giảm yếu tố giảm đông, dẫn đến hiện tượng hình thành huyết khối, đưa đến nguy cơ tử vong.•