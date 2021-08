Hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca bàn giao cho Viện Pasteur TP.HCM Toàn bộ 1.209.400 liều vaccine AstraZeneca do VNVC mới nhập về đã bàn giao cho Viện Pasteur TP.HCM, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, sáng 22-8. Lô hàng này đã được Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) hoàn thành thủ tục kiểm định chất lượng sau ba ngày nhập khẩu. Đây là lần giao vaccine thứ chín, thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều giữa VNVC và AstraZeneca Việt Nam, đàm phán thành công hồi tháng 11-2020. Liên tục bảy tuần qua, kể từ ngày 9-7, mỗi tuần đều có một lô vaccine trong hợp đồng được nhập về Việt Nam. Tổng cộng VNVC đã tiếp nhận hơn 6,7 triệu liều vaccine AstraZeneca và bàn giao cho Bộ Y tế. Số vaccine này sau đó được bộ phân bổ đến các địa phương. Cùng ngày, Bộ Y tế phê duyệt bổ sung vaccine ngừa COVID-19 Pfizer sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể, bổ sung vaccine có tên Pfizer BioNTech COVID-19, mỗi khay chứa 25 lọ, mỗi lọ sáu liều vào danh sách vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng tại Việt Nam. Ngoài ra, hai cơ sở sản xuất cũng được bổ sung vào nội dung khoản 5 về tên cơ sở sản xuất - nước sản xuất: Pharmacia and Upjohn Company LLC. (cách viết khác là: Pharmacia & Upjohn Company LLC) - Hoa Kỳ và Hospira Incorporated (cách viết khác là: Hospira Inc.) - Hoa Kỳ.