Sáng 6-9, Bệnh viện (BV) Thống Nhất (TP.HCM) đã đưa vào hoạt động Khoa hồi sức và phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau điều trị COVID-19.

Khoa hiện có quy mô 50 giường với khoảng 20 giường hồi sức và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân, dự kiến sẽ tăng lên 100 giường trong thời gian tới.

Ban đầu, nhân sự của khoa có 7 bác sĩ, 8 điều dưỡng và một số tình nguyện viên, nhân viên vệ sinh chăm sóc cho bệnh nhân.



Buồng bệnh có bố trí hệ thống oxy tại giường cho bệnh nhân tại Khoa Hồi sức và phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau điều trị COVID-19. Ảnh: Hoàng Lan

TS-BS Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc BV Thống Nhất, cho biết hiện có nhiều bệnh nhân COVID-19 đủ tiêu chuẩn xuất viện nhưng trải qua thời gian dài điều trị, can thiệp thở máy, bệnh nhân gặp nhiều di chứng như teo cơ, cứng khớp; gan, thận, phổi tổn thương chưa phục hồi hoặc có bệnh lý nền sẵn, chưa điều trị ổn định các bệnh lý. Các bệnh nhân này không thể tiếp tục điều trị ở BV điều trị COVID-19 hoặc BV dã chiến. Bên cạnh đó, bệnh nhân sau khi mắc COVID-19 cũng gặp những biểu hiện tâm lý đa dạng như trầm cảm, chán ăn, mất ngủ, kích động, suy nghĩ nhiều.

Khi xuất viện về nhà, bệnh nhân cũng gặp khó khăn khi tiếp cận các nơi điều trị vì đang trong thời gian cách ly sau xuất viện và có nguy cơ tái dương tính, lây nhiễm bệnh. Việc điều trị cho mỗi bệnh nhân cần cá thể hóa, thăm khám tư vấn phù hợp.



Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM thời gian qua tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Hoàng Lan

“Theo y văn thế giới, sau khi mắc COVID-19, bệnh nhân gặp nhiều biến chứng tim mạch, phổi, COPD (phổi tắc nghẽn mãn tính). Chẳng hạn châu Âu có từ 20 đến 30% bệnh nhân sau điều trị COVID-19 tiếp tục nhập viện do bị suy kiệt, các bệnh lý nền như suy thận, đái tháo đường, suy nhược thần kinh...” - TS Võ Thành Toàn nói.

Xuất phát từ thực tế trên, BV thành lập Khoa Phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau điều trị COVID-19 như một vùng đệm, tách biệt với các khoa khác giúp bệnh nhân phục hồi thể chất, dinh dưỡng, tâm lý. Trong quá trình phục hồi điều trị tại đây, bênh nhân tiếp tục được cho làm xét nghiệm âm tính 1, 2 lần trước khi chuyển lên các chuyên khoa phù hợp.

Khoa bố trí các bác sĩ của nhiều chuyên khoa, kết hợp phương pháp chăm sóc hiện đại tây y và y học cổ truyền nhằm phục hồi chức năng, nâng cao dinh dưỡng thể chất cho bệnh nhân. Cạnh đó còn mời chuyên gia tâm lý hỗ trợ, hội chẩn khi bệnh nhân có vấn đề tâm lý.

Bệnh nhân khi điều trị tại khoa vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hoặc dịch vụ như khi điều trị các bệnh lý thông thường.