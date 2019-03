Uống dung dịch lạ nghi thuốc chuột, 6 anh em cùng nhập viện

Ngày 13-3, thông tin từ bệnh viện (BV) Bạch Mai, Hà Nội, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận 6 bệnh nhi bị ngộ độc do uống phải một dung dịch nghi thuốc diệt chuột nhặt ở ngoài đường.

Cả 6 bệnh nhi đều là anh em một nhà (ngụ tại Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội). Người nhà các bệnh nhi kể lại, khi các bé đang đi chơi ngoài đường thì phát hiện túi dung dịch lạ để trong ngôi nhà hoang gần đó. Dung dịch này chứa trong ống màu đỏ, nhìn giống thuốc bổ vẫn hay được uống ở nhà nên cả 6 bé chia nhau uống.

Sau khi về nhà, cả 6 đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được gia đình nhanh chóng đưa đến BV.

Tại BV, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi BV Bạch Mai, cho biết khi nhập viện cả 6 bệnh nhi đều không có biểu hiện cụ thể. Sau khi người nhà cung cấp thông tin dung dịch lạ có thể là thuốc diệt chuột, các BS đã nhanh chóng rửa dạ dày và truyền dịch để loại bỏ chất độc. Đồng thời gửi mẫu xét nghiệm tới cơ quan pháp y để kiểm tra thành phần dung dịch trên.

Hiện các bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng các BS không loại trừ trường hợp chất độc phát tác chậm.

“Có 5 bé được theo dõi và chăm sóc thêm tại BV để đảm bảo an toàn. Còn một bé do nghi ngờ xuất huyết ngoài da, khả năng co giật, diễn biến phức tạp nên các BS tiếp tục hội chẩn để tìm hướng xử trí” – BS Dũng cho biết.

Hiện cơ quan công an cũng đang điều tra vụ việc. Ban đầu xác định dung dịch trên của một người bán hàng rong sinh sống ở địa phương. Lực lượng chức năng đang cố gắng tìm hiểu nguồn gốc và cơ sở sản xuất ra loại dung dịch trên.