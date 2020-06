Vấp đồ chơi của cháu, cụ bà té gãy xương sườn

Mới đây, Bệnh viện (BV) Đại học Y dược TP.HCM (BVĐHY) tiếp nhận cụ bà HTN (76 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau ngực trái nhiều, khó thở.

Người nhà cho hay trong lúc đang đi lại trong nhà, cụ N. không may vấp phải đồ chơi của cháu rồi té ngã khiến ngực và gối trái đập xuống sàn nhà, không đứng dậy được. Sau đó, cụ đau nhiều vùng ngực trái, cho uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ mà cơn đau càng tăng kèm thở mệt nên người nhà đưa vào cấp cứu.

Qua thăm khám, các BS chẩn đoán bệnh nhân bị gãy xương sườn, gãy lún đốt sống ngực và thắt lưng kèm bệnh phổi hạn chế do béo phì, viêm gan C. Bệnh nhân được điều trị kiểm soát nhiễm trùng viêm phổi, giảm đau và tập phục hồi chức năng để có thể xoay trở, sinh hoạt, phòng ngừa biến chứng do nằm lâu.



Bác sĩ đang thăm khám cho một người bệnh bị té ngã. Ảnh: BVCC

Sau 7 ngày điều trị, cụ N. xoay trở được, hết mệt và được xuất viện, được hướng dẫn tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng tại nhà. Tuy nhiên, cụ vẫn phải sinh hoạt tại giường, phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.

Theo TS-BS Thân Hà Ngọc Thể, Trưởng khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ BV ĐHYD, tại Việt Nam, ước tính khoảng 1,5 đến 1,9 triệu người cao tuổi (NCT) bị té ngã mỗi năm. 5% trong số đó phải nhập viện vì các chấn thương. Tại Khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ của BV ĐHYD, mỗi tháng có khoảng 17% người bệnh nhập viện do té ngã hoặc do các biến cố liên quan tới té ngã.

Té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương với hơn 50% trường hợp bị té ngã tại nhà và là nguyên nhân thứ 2 gây chấn thương não và tủy sống ở NCT. Trong các chấn thương do té ngã thì gãy xương chiếm tỉ lệ cao nhất với 87%, trong đó hơn 95% trường hợp bị gãy xương hông. Té ngã cũng nằm trong 5 nguyên nhân gây tử vong ở người trên 65 tuổi với tỉ lệ tử vong tăng theo tuổi.

Té ngã ở NCT có nhiều nguyên nhân như lão hóa, tiền căn té ngã, có vấn đề bàn chân, yếu cơ, hạ huyết áp tư thế, giảm thị lực, giảm thính lực, đột quỵ, giảm nhận thức, thoái hóa khớp… Té ngã có thể do môi trường sống như cầu thang không có tay vịn, nhà tắm không có thanh nắm, không gian sống không đủ ánh sáng hoặc quá chói, bề mặt sàn nhà có nhiều chướng ngại vật, nhà tắm trơn trợt hoặc không bằng phẳng.

Ngoài ra, tác dụng phụ của một số thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ, thuốc điều trị sa sút trí tuệ, parkinson… cũng là nguy cơ gây té ngã ở NCT.

NCT có hệ miễn dịch yếu và thường có nhiều bệnh lý khác kèm theo, do đó chấn thương do té ngã thường khó hồi phục hơn so với các lứa tuổi khác. NCT và những người thân trong gia đình cần trang bị kiến thức, chủ động phòng ngừa té ngã cho NCT như điều trị các bệnh lý đi kèm, cải thiện môi trường sống, kiểm soát hạ huyết áp tư thế, khám mắt và điều chỉnh giảm thị lực, thính lực… NCT nên được tầm soát nguy cơ té ngã hàng năm hoặc ngay sau khi bị té ngã để phòng ngừa, tránh các chấn thương ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống sau này.