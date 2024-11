Tạm đình chỉ công tác Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM 30/11/2024 10:26

Sở Y tế TP.HCM vừa thông tin về việc tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM.

Theo đó, vào ngày 25-11-2024, sau khi nhận thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, Sở Y tế đã gửi văn bản số 12529/SYT-TCCB báo cáo UBND TP.HCM về tình hình nhân sự lãnh đạo của Viện Y Dược học dân tộc.

Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20-9-2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18-9-2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Ban Giám đốc Sở Y tế đã họp thống nhất tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc.

Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM. Ảnh: P.H

Ban Giám đốc Sở Y tế thống nhất giao ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc phụ trách quản lý, điều hành hoạt động; thực hiện các giao dịch tài chính, thực hiện nhiệm vụ của Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc (tại Quyết định số 6127/QĐ-SYT ngày 29-11 2024) thuộc Sở Y tế cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Hiện Viện Y Dược học dân tộc vẫn đang duy trì hoạt động bình thường. Sở Y tế TP.HCM vẫn đang tiếp tục chờ những thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng và tiếp tục cập nhật, báo cáo UBND TP.HCM.