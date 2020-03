Vĩnh Long: Cách ly 2 người tiếp xúc du khách nhiễm COVID-19

Chiều 11-3, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết tỉnh đang cách ly một phụ nữ có tiếp xúc với một người Anh đi trên chuyến bay VN0054.

Theo báo cáo của Phòng Y tế TP Vĩnh Long, sáng cùng ngày, lúc 8 giờ 15 phút phòng nhận được thông tin chị TTKC (hướng dẫn viên du lịch của Công ty Du lịch Mekong Travel) có tiếp xúc với công dân người Anh trên chuyến bay VN0054 nên phối hợp các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Theo trình bày của chị C., trước đó từ ngày 3 đến 6-3 chị có hướng dẫn tour du lịch từ Cái Bè - Đồng Tháp - Tân Châu trên du thuyền Viking Cruise biển hiệu VL14881. Chuyến đi gồm 29 người, trong đó có 5 người khách quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay VN0054.

Vào trưa 6-3, chị C. bắt xe về phường 4, TP.Vĩnh Long; còn 5 người khách quốc tịch Anh tiếp tục hành trình du lịch tại Campuchia.

Đến sáng 11-3, chị C. được công ty báo lại, phía Campuchia đã tiến hành xét nghiệm đối với 5 du khách trên, kết quả có 1 trường hợp dương tính COVID-19.

Trên cơ sở này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu máu của chị C. gửi Viện Pasteur xét nghiệm, đồng thời tiến hành cách ly người này tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.



Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nơi cách ly 2 trường hợp tiếp xúc với du khách Anh nhiễm COVID-19. Ảnh: Hải Dương

Qua khai thác dịch tễ, hiện chị C. không sốt, sức khỏe tốt. Sau khi về, chị C. chỉ tiếp xúc với chồng, con và một người ở công ty tên H. (hiện đang công tác ở Tiền Giang). Hiện chồng và con chị C. cũng đang được cách ly tại nhà theo quy định và được đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

Liên quan đến vụ việc, ngành chức năng cũng đã tiến hành cách ly tại bệnh viện thêm một người đàn ông tên TTT (41 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Ông T. là nhân viên lái tàu, từng tiếp xúc với chị C. và du khách dương tính trên.

Theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Văn Công Minh, hiện sức khỏe hai người được cách ly tại bệnh viện bình thường. Dự kiến ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm đối với 2 trường hợp này.