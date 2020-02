WHO tại Việt Nam nói về việc kiểm tra nồng độ cồn

Giữ nhiệt độ cao trên xe khách Ngày 5-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ TT&TT… về việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh và bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch nCoV. Theo đó, đơn vị này yêu cầu Bộ TT&TT khuyến cáo người dân cân nhắc đi lại, đặc biệt đến các khu vực được thông báo có dịch khi chưa có trang bị bảo hộ cần thiết. Đối với Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu khuyến cáo người dân trong trường hợp phải sử dụng phương tiện vận tải công cộng cần chủ động rửa tay hoặc sát trùng bằng dung dịch sát khuẩn trong và sau khi tham gia giao thông. “Người dân cần tránh tiếp xúc với những người bị ho, sốt. Khi ho hoặc hắt hơi cần che bằng khăn giấy, bỏ vào thùng rác kín có nắp đậy và rửa tay sạch ngay sau đó…” - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh. Ngoài ra, đối với phòng làm việc, phòng chờ kín không thể mở cửa tạo thông thoáng tự nhiên, Bộ GTVT cần khuyến cáo các đơn vị vận tải cần chỉnh nhiệt độ lên trên 26 độ C (nếu có thể) để hạn chế phát tán nCoV.