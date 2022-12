Súng đồ chơi có chữ ‘boom’ trước cổng trường khiến 6 học sinh nhập viện?

(PLO)- Súng đồ chơi có chữ "boom" được phụ huynh mua cho con trước cổng trường nhưng bị xì hơi, 6 học sinh đứng gần lên cơn khó thở, co giật.

Chiều 8-12, Công an phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) và cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc 6 học sinh lớp 5 phải nhập viện vì nghi hít phải khí độc từ chiếc súng đồ chơi. Loại đồ chơi này do phụ huynh mua cho con ở cổng trường.

Theo cô Phạm Thị Trường Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Mao (phường Lê Mao, TP Vinh), vào sáng 8-12, có một em học sinh lớp 5H được bố chở đến trường học. Khi đến cổng trường, người bố mua cho con đồ ăn sáng và chiếc súng đồ chơi có hình như chiếc bánh. Khi đến giờ ra chơi, em học sinh lớp 5 này đưa súng ra xem thì phát hiện súng bị xì hơi nên nhanh tay vứt vào sọt rác.

Các em học sinh đứng chơi gần đó có biểu hiện khó thở và khóc. Trong đó, một học sinh có tiền sử dễ bị khó thở, bị co giật nhẹ.

Trường đã cho nhân viên y tế sơ cứu, ổn định tâm lý cho các em. Sau đó, trường đã chuyển 6 em học sinh đến BV Đa khoa TP Vinh theo dõi sức khỏe.

Ban giám hiệu nhà trường và Phòng GD&ĐT TP Vinh đã thăm hỏi, động viên các em học sinh.

Theo phụ huynh, vì thấy chiếc súng có hình dạng như túi bánh, có thể ăn được nên mới mua, không nghĩ đó là đồ chơi.

Đến chiều nay, cả 6 học sinh đã được xuất viện để về nhà theo dõi trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định.

Đ.LAM