Sụp bẫy 'tăng tiền đền bù thêm 2,3 tỉ đồng', bị chiếm đoạt 650 triệu

TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ và chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Bùi Quang Minh (từng công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, thuộc UBND TP Hà Nội) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10-2015, UBND TP Hà Nội có Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt điều chỉnh đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (quận Đống Đa). Theo quyết định, căn hộ của ông Hồ Đức Hà thuộc diện phải giải tỏa, thực hiện di dời để giải phóng mặt bằng.

Ngày 18-6-2018, UBND TP Hà Nội ra Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định ngày 27-12-2017 của UBND quận Đống Đa về việc duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với căn hộ của ông Hà để thực hiện dự án. Ông Hà sẽ được bồi thường hơn 5,7 tỉ đồng.

Năm 2020, thấy mức đền bù chưa thỏa đáng, ông Hà đã liên hệ với các nơi để tìm cách tăng tiền đền bù. Khoảng tháng 10-2021, người quen của ông Hà đã gặp, đặt vấn đề nhờ Bùi Quang Minh giúp hộ gia đình ông Hà được tăng khoản tiền đền bù và được hưởng thêm cơ chế chính sách khác (nếu có). Sau khi xem hồ sơ của nhà ông Hà, Minh thấy theo đúng phương án, hộ gia đình ông Hà được nhận số tiền đền bù là hơn 5,7 tỉ đồng và không thuộc diện được tăng tiền đền bù.

Tuy nhiên, do cần tiền để giải quyết việc cá nhân, Minh đã hứa hẹn sẽ giúp hộ gia đình ông Hà được tăng tiền đền bù.

Do đó, Minh đã sử dụng máy tính của cơ quan, tự soạn thảo phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình ông Hồ Đức Hà được tăng mức đền bù là hơn 2,3 tỉ đồng so với mức giá đền bù cũ.

Sau đó, Minh in phương án này ra rồi chụp ảnh gửi qua Zalo cho người quen của ông Hà. Minh yêu cầu ông Hà nếu muốn tăng tiền đền bù thì chi 650 triệu đồng, đồng thời phải rút đơn kiện đã gửi TAND TP Hà Nội.

Dù đã nhận 650 triệu đồng do ông Hà chuyển nhưng Minh không làm gì để gia đình ông Hà được đền bù thêm hơn 2,3 tỉ đồng.

Thấy Minh không thực hiện được như cam kết, ông Hà đòi tiền nhưng Minh không trả. Do đó, ông Hà đã làm đơn tố giác Minh với cơ quan công an. Ngày 19-5-2023, Minh đến Cơ quan CSĐT-Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đầu thú.

BÙI TRANG