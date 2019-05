Làm sao để hưởng lãi suất ưu đãi nhờ ứng dụng gọi xe Be?

Sáng 30-5, BE GROUP và VPBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc cung cấp dịch vụ beFinancial gồm các sản phẩm thanh toán, tài chính.



Với sự hợp tác này, Công ty Cổ phần BE Group (đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe be) đã cho ra mắt dịch vụ tài chính mới với tên gọi beFinancial. Trong năm 2019 BE GROUP và VPBank sẽ hợp tác cùng nhau để ra mắt các dịch vụ thanh toán, tài chính cho khách hàng cá nhân, tài xế và khách hàng doanh nghiệp.

Theo đó, khi hợp tác kinh doanh trong hệ sinh thái của ứng dụng gọi xe Be, các doanh nghiệp, tài xế sẽ được tích hợp tính năng thanh toán của VPBank trong ứng dụng Be với hàng loạt tiện ích cho người dùng như: thanh toán cho các chuyến đi và các dịch vụ giao vận của Be, nạp tiền điện thoại, thanh toán tại cửa hàng mà không cần dùng tiền mặt. Đặc biệt, BE GROUP và VPBank sẽ hợp tác phát hành thẻ tín dụng/ghi nợ đồng thương hiệu giúp cho vấn đề thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trở nên nhanh chóng, tiện lợi, an toàn với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Nhưng điều quan trọng hơn nữa mà như Tổng giám đốc BE Group Trần Thanh Hải cho biết đó là: "Các khách hàng uy tín tốt của Be sẽ nhận được lợi ích như thấu chi, cấp hạn mức tín dụng hoặc khoản vay vi mô để thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào của Be. Ngoài ra, khách hàng cá nhân sẽ được hưởng quyền lợi vay tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn và thủ tục nhanh gọn khi vay vốn tại VPbank”.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng khẳng định: “Việc phía công ty cung cấp dịch vụ ứng dụng gọi xe chỉ cung cấp tệp khách hàng được đánh giá tốt mà không hề chia sẻ dữ liệu khách hàng cho phía ngân hàng này”.