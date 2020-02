Techcombank: Lợi nhuận trước thuế 12.800 tỉ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đạt lợi nhuận trước thuế cả năm ở mức 12.800 tỉ đồng, tăng 31,5% so với năm 2018 và thu nhập hoạt động đạt 21.100 tỉ đồng, nối tiếp chuỗi tăng trưởng doanh thu 17 quý liên tiếp.



Tiêu điểm tài chính



Thu nhập lãi thuần đạt 14.300 tỉ đồng, tăng 25,2% so với năm 2018. Thu nhập ngoài lãi tăng 23,4%2 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6.800 tỉ đồng và chiếm 32,3% tổng doanh thu. Chi phí dự phòng giảm 50,3% nhờ chất lượng tài sản lành mạnh và chiến lược quản trị rủi ro thận trọng. Tỉ lệ chi phí trên thu nhập vẫn được kiểm soát tốt ở mức 34,7%, giữ vững theo mục tiêu ban đầu của ngân hàng. Tỉ suất lợi nhuận trên tài sản đạt 2,9%, là mức cao nhất trên thị trường và khẳng định thành công của chiến lược rủi ro thấp - lợi nhuận cao của Techcombank.

Tổng tài sản tăng 19,5% so với cuối năm 2018, đạt mức 383.700 tỉ đồng, với tốc độ tăng trưởng tín dụng là 18,8%. Tổng huy động tăng 14,8% lên tới 231.300 tỉ đồng, trong đó CASA tăng trưởng mạnh mẽ 37,9% so với cuối năm 2018, đạt mức 79.700 tỉ đồng, đưa tỉ lệ CASA của ngân hàng lên mức kỷ lục 34,5%. Techcombank duy trì thanh khoản dồi dào với tỉ lệ cho vay trên tiền gửi đạt 76,3% và tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 38,4%. Techcombank cũng là ngân hàng duy trì được vị thế vốn hàng đầu Việt Nam với tỉ lệ an toàn vốn cuối kỳ theo Basel II đạt 15,5%, cao gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu của Trụ cột I Basel II. Tỉ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm ở mức 1,3%, khẳng định chất lượng tài sản lành mạnh và chiến lược quản trị rủi ro thận trọng của ngân hàng.

Tăng trưởng số lượng khách hàng và các dấu ấn khác

Trong năm 2019, Techcombank đã có thêm 1,1 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng của ngân hàng lên 7,3 triệu. Tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử e-banking tăng từ 56% lên 76% so với năm 2018. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh di động lần lượt đạt 172 triệu giao dịch (tăng 217% so với cùng kỳ) và 2,6 triệu tỉ đồng (tăng 244% so với cùng kỳ), cho thấy rõ sự tiện ích và ưu tiên vượt trội của khách hàng đối với các giải pháp giao dịch điện tử của ngân hàng.

Techcombank còn được ghi nhận là "Ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam" từ Asia Risk và là ngân hàng duy nhất có mặt trong tốp 3 “Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận cao nhất năm 2019” (Vietnam Profit500) do VNReport công bố.