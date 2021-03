USD chợ đen hạ nhiệt

Sau chuỗi phiên liên tục “leo thang” chạm mốc 24.000 VND/USD, giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do trong 2 phiên gần đây đã “rơi” khoảng 70-80 đồng mỗi đô la.

Ngày 17-3, tỉ giá trung tâm vẫn giữ nguyên so với hôm qua, ở mức 23.204 VND/USD, trong khi đó giá USD tại các ngân hàng thương mại và chợ đen đồng loạt điều chỉnh giảm.

Tỷ giá USD tại Agribank niêm yết ở mức 22.970 – 23.150 VND/USD, giá mua vào không thay đổi so với chiều qua nhưng ở chiều bán ra giảm 10 đồng mỗi USD.

Tương tự, Vietcombank niêm yết giao dịch mua – bán ở mức 22.950 – 23.160 VND/USD, giảm 5 đồng so với chốt phiên chiều hôm qua.

Ngân hàng Eximbank, niêm yết giá mua – bán đứng im ở mức 22.960 – 23.150 VND/USD, giữ nguyên so với chốt phiên 16-3.

Trên thị trường tự do, tỉ giá USD đang trải qua phiên giảm thứ hai liên tiếp. Cuối giờ chiều nay, USD chợ đen mua vào ở ngưỡng 23.835 đồng/USD và giá bán ra còn 23.885 VND/USD, điều chỉnh giảm 35 đồng ở cả hai chiều mua-bán so với cuối ngày hôm qua. So với 2 ngày trước, hiện giá USD tự do giảm khoảng 70-80 đồng mỗi USD.

Giá vàng nhẫn trơn, vàng nữ trang 24K giảm mạnh, giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch với giá vàng thế giới. So với khoảng cách 4-5 triệu đồng/lượng giữa vàng nhẫn với vàng thế giới hồi tuần trước thì hiện tại biên độ chênh lệch giữa hai thị trường này rút xuống còn khoảng 3 triệu đồng/lượng.