Chiều 11-3, thi thể vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi), chị Cụt Thị Phong (17 tuổi) đã được đưa từ Quảng Trị về đến quê nhà ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.

Anh Sơn, chị Phong là hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giữa xe khách 51B- 261.49 và ô tô tải 75C-016.91 trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn (thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) vào tối 11-3.

Gia đình anh Sơn thuộc diện hộ nghèo ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hoàn cảnh vợ chồng anh Sơn rất khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.

Không có ruộng để canh tác, vợ chồng anh Sơn quyết định bắt xe khách đi vào Bình Phước để làm thuê cạo mủ cao su. Tuy nhiên, trên đường đi thì xảy ra tai nạn khiến hai vợ chồng anh Sơn tử vong.

Lúc khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trong túi áo chị Phong có tấm giấy chứng sinh của con mới 7 tháng tuổi.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các nhà thiện nguyện đến thăm viếng, động viên trao hỗ trợ cho gia đình anh Sơn sau khi hay tin vợ chồng anh gặp tai nạn.

Trước lúc rời quê ra đi, vợ chồng anh Sơn đã gửi con nhỏ ở nhà, nhờ vợ chồng ông Cụt Phò Bảy (bố của anh Sơn) chăm nuôi.

Được biết, năm học lớp 11 do hoàn cảnh quá khó khăn, Sơn phải nghỉ học đi làm thuê. Vừa qua, anh Sơn nên duyên vợ chồng với chị Phong (trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn).

Vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn-Túy Loan đã làm bé trai 7 tháng tuổi mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Anh Cụt Văn Xim, Trưởng Bản Khe Nạp kiêm Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Bảo Thắng, cho biết gia đình anh Sơn có sáu anh chị em, thuộc diện hộ nghèo. Ông nội của anh Sơn bị tai biến đang nằm một chỗ.

Nhà đông con lại ở trong ngôi nhà sàn vách nứa nên vừa qua Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã xây tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bảy (bố của anh Sơn).

"Vợ chồng anh Sơn ở trong ngôi nhà tình nghĩa này một thời gian thì gửi con ở quê nhà để đi làm thuê, mưu sinh rồi không may xảy ra tai nạn thương tâm” - anh Xim nói.

Gia đình hai bên nội, ngoại đều khó khăn nên không có tiền để thuê xe đưa thi thể vợ chồng anh Sơn về quê. Người dân, bà con chòm xóm, xe cứu thương 0 đồng của đoàn thiện nguyện Nghệ An đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ và giúp chở quan tài vợ chồng anh Sơn, chị Phong về quê nhà.

Cũng trong chiều 11-3, lãnh đạo chính quyền xã Bảo Nam đã đến thăm hỏi, động viên và chung tay tổ chức lễ tang cho anh Sơn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn liên tục xảy ra tai nạn: Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm (PLO)- Thủ tướng yêu cầu làm rõ vi phạm của tổ chức, cá nhân khi để xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đắc Lam