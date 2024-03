Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tối 10-3 xảy ra giữa xe khách và xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương. Đây là vụ tai nạn nối tiếp các vụ trước đó vốn khiến dư luận bàng hoàng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo ATGT, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Những người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hành khách còn lại trên xe được lực lượng chức năng đưa đến nơi nghỉ ngơi tạm thời để hỗ trợ xe tiếp tục hành trình.

Sau vụ tai nạn, nhiều hành khách bàng hoàng kể lại giây phút xảy ra sự việc đau lòng, cướp đi sinh mạng của hai người và khiến chín người bị thương.

Đa số những người gặp nạn trên đến từ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Họ là những lao động nghèo vào các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Kon Tum để cạo mủ cao su.

Hai người tử vong là vợ chồng trẻ Cụt Văn Sơn (20 tuổi) và chị Cụt Thị Phong (cùng ngụ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng càng đau xót hơn khi phát hiện trong hành lý của chị Phong là tờ giấy chứng sinh của con trai chào đời vào tháng 8-2023.

Anh Cù Văn Tuyền (22 tuổi, ngụ xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) kể lại, sau bữa cơm tối tại điểm dừng chân ở Quảng Trị thì chuyến xe tiếp tục hành trình. Khi mọi người thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng ầm, xe rung chuyển, mọi người cũng hét lên thất thanh.

Sau đó, anh Tuyền nhìn sang bên phải xe đã không thấy hai vợ chồng Sơn đâu nữa, trong khi một bên phải xe lộ ra một khoảng trống.

"Mọi người khóc, hoảng sợ, nháo nhác. Lúc xuống xe thì thấy vợ chồng Sơn nằm giữa đường, mọi người không tin đó là sự thật", anh Tuyền cho biết.

Theo anh Tuyền, vợ chồng anh Sơn có hoàn cảnh rất khó khăn, họ mới có con 6 tháng tuổi nhưng phải gửi ở nhà cho ông bà để vào Bình Phước xin đi cạo mủ cao su thuê.

"Ở cùng thôn với nhau, chúng tôi đi cùng chuyến xe để vào Nam làm thuê thì không may xảy ra sự việc đau lòng này", anh Tuyền nói.

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 19 giờ 40 tối cùng ngày, anh Lê Hoàng Quân (51 tuổi, ở Đắc Lao, Đăk Mil, Đắk Nông) điều khiển xe khách 51B- 261.49 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Đi đến km 58 đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) thì xe khách do anh Quân điều khiển xảy ra tai nạn với xe ô tô tải 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (38 tuổi, ở phường An Hòa, TP Huế).

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải 75C-016.91 chạy trước bị nổ lốp nên dừng khẩn cấp. Đúng thời điểm này xe khách 51B- 261.49 chạy phía sau nên bị bất ngờ. Tài xế Quân đánh lái lách được phần đầu nhưng phần đuôi va vào xe tải.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi) và chị Cụt Thị Phong (cùng ngụ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong.

Chín người khác bị thương là các nạn nhân: Linh Văn Khăm (23 tuổi), Lương Thị Bích (23 tuổi), Linh Thanh Trung (2 tuổi), Cụt Văn Xuân (27 tuổi), Cụt Văn Nam (1 tuổi), Cụt Văn Xuân (32 tuổi), Cụt Văn Huyên (25 tuổi), Cụt Thị Phuôn (27 tuổi), Lương Thị Khách (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An).