Tại những nơi đăng ký công an phường kiểu mẫu không có tội phạm 'xã hội đen'

Ngày 11-12, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết một năm xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc năm 2023.

Trung tướng Lê Quốc Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Thứ trưởng Bộ Công an- Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trung tướng Lê Quốc Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Thứ trưởng Bộ Công an- Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bí Thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện công an đến từ 63 tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII về “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chủ trương xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Từ đó, năm 2022, Bộ Công an xây dựng thí điểm tại 5 công an phường của 5 thành phố trực thuộc Trung ương; năm 2023 triển khai xây dựng thí điểm tại 63 địa phương trên toàn quốc.

Tính đến tháng 11-2023, trong 172 công an phường đăng ký xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, có 144 công an phường dự kiến đạt 22/22 tiêu chí; 25 công an phường dự kiến đạt 21/22 tiêu chí; 3 công an phường đạt 20/22 tiêu chí.

Trong đó có nhiều tiêu chí vượt, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo ổn định phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tình hình an ninh trật tự ổn định, không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng xã hội đen. Không có các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tàng trữ mua bán hàng giả, hàng cấm với số lượng lớn hoặc tái phạm.

Ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an kết luận hội nghị: Sau một năm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc cho thấy, cấp ủy Đảng, chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp phường đều đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất nghiêm túc, bài bản.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Bộ Công an.

Các địa phương đã quan tâm bố trí chuyển đổi trụ sở, bổ sung diện tích đất cho Công an phường đảm bảo đủ định mức; tăng cường kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho Công an phường để đảm bảo đủ tiêu chí xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật và văn minh đô thị…

Bộ giao chỉ tiêu mỗi tỉnh một công an phường, mỗi quận thuộc 5 thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng một công an phường (tổng cộng 106 Công an phường trong năm 2023), nhưng đến nay các địa phương trong toàn quốc đã đăng ký 172 Công an phường (vượt chỉ tiêu 66 Công an phường), nhiều Công an phường tiêu biểu xuất sắc…

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, sau thời gian thực hiện thí điểm đã có 144/172 công an phường đăng ký cơ bản đạt 22/22 tiêu chí công an phường điển hình, kiểu mẫu. Qua đó cho thấy, đây là chủ trương vô cùng chiến lược và rất đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng Dân.

Sau thời gian thí điểm, Bộ Công an sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại gần 1.800 công an phường trên cả nước theo lộ trình từ năm 2024 đến năm 2030. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phố đạt ít nhất 30% - 50% công an phường điển hình, kiểu mẫu; năm 2030 hoàn thành 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 30 tập thể, 29 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc.

Đắc Lam