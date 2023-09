Tại sao ngày nay người trẻ bị rụng tóc nhiều?

Mỗi lần chải tóc, gội đầu tóc tôi rụng rất nhiều. Mặc dù thử nhiều cách nhưng không cải thiện. Tôi nên làm gì để giảm rụng tóc, mong bác sĩ cho lời khuyên. (Nguyễn Thu Thảo, 21 tuổi, Bình Dương).

Rụng tóc có hai dạng chính là rụng tóc sinh lý và rụng tóc bệnh lý. Rụng tóc sinh lý do sự lão hóa theo lứa tuổi và sự thay đổi sinh lý của nội tiết tố. Rụng tóc bệnh lý thường do nguyên nhân từ bệnh lý da đầu và tóc.

Trong đó, bệnh lý da đầu bao gồm dị ứng (viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da tiếp xúc kích ứng..), bệnh tự miễn (lupus ban đỏ, rụng tóc từng mảng, vảy nến, viêm da đầu..), bệnh tâm thần (tật giật tóc), suy dinh dưỡng... Bệnh lý tóc bao gồm nấm tóc, chấy rận...

Rụng tóc bình thường khi số lượng tóc rụng mỗi ngày dưới 100 sợi với điều kiện da đầu và sợi tóc bình thường. Nếu trên 100 sợi/ngày hoặc da đầu, sợi tóc bất thường thì đó là rụng tóc do bệnh lý.

Rụng tóc có thể được cải thiện bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt nếu rụng tóc do sinh lý hoặc do vấn đề dinh dưỡng. Chế độ ăn uống cần bổ sung đầy đủ chất từ thịt cá lẫn rau củ.

Các loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng cho tóc và da đầu bao gồm: thịt gà, tôm, hàu, cá (cá ngừ, cá hồi, cá thu..), trứng, rau củ quả (cà rốt, bơ, ổi, cải thìa, súp lơ, cải bó xôi..), các loại hạt (hạnh nhân, đậu nành, hướng dương..).

Ngoài ra, cần thay đổi thói quen sinh hoạt như hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc, hạn chế stress, không hút thuốc lá.

Rụng tóc gây ra stress và stress cũng khiến cho rụng tóc nặng hơn. Do đó khi phát hiện rụng tóc bất thường thì các bạn cần đến gặp bác sĩ da liễu sớm để được khám tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời để giảm nỗi lo lắng.

Hiện nay, các sản phẩm xịt tóc an toàn để trị rụng tóc là các sản phẩm có các thành phần thuốc hoặc hoạt chất nuôi dưỡng tóc đã được chứng nhận an toàn như minoxidil, selenium sulfide, ketoconazole... Các hoạt chất an toàn giúp nuôi dưỡng tóc như kẽm, vitamin A, vitamin C, biotin, hyaludronate, omega 3...

Bên cạnh đó, tinh dầu bưởi được chiết xuất từ vỏ bưởi cũng góp phần giảm sự lão hóa của da đầu, cung cấp chất dinh dưỡng cho da đầu và tóc. Do đó có thể sử dụng an toàn với điều kiện sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Lưu ý, trước khi mua sản phẩm xịt tóc nên đọc kĩ thành phần hoạt chất, chọn lựa nhãn hiệu uy tín chất lượng và đặc biệt nên tham vấn trước qua bác sĩ da liễu.

BS Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM

